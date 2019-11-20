Загадочное убийство семьи в Запорожье: новые детали трагедии

В Запорожье полиция обнаружила тела трех членов семьи в их собственном доме. При этом муж с женой были убиты, а их сын Василий был повешен. В полиции рассказали, что Василий был предпринимателем. Он занимался грузоперевозками и производством абразивных материалов. Об этом сообщают "Факты".

Участковый полиции Максим Яковенко рассказал, что 58-летнюю женщину нашли с перерезанным горлом, а ее 60-летний муж был с четырьмя колотыми ранами, которые нанесли в область головы и туловища.

Убийство семьи в Запорожье (фото: РБК-Украина)

Правоохранители считают, что убийство своих родителей совершил их сын, который потом сам повесился. В данное время у правоохранителей пока такая версия, и если она подтвердится, то это дело закроют.

По словам соседей погибшей семьи, преступление произошло в то время, когда многие были на работе, поскольку никто ничего подозрительного не видел и не слышал.

Люди также говорят, что из погибшая соседка была отзывчивой и доброй женщиной, которая ко всему прочему была еще и верующей.

Стоит отметить, что в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что ее сестра не выходит на связь долгое время. Правоохранители выехали по указанному адресу, где и нашли мертвыми трех человек.

Напомним, что названа главная версия убийства украинцев в Польше, которых нашли в холодильной камере, где хранятся яблоки.