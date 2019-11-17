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Кинули гранату и хотели убежать: подробности смертельного ЧП в киевском общежитии (видео)

STYLERПроисшествия    17.11.2019 - 08:50
Кинули гранату и хотели убежать: подробности смертельного ЧП в киевском общежитии (видео)
В Киеве в общежитии прогремел взрыв (Фото: коллаж РБК-Украина)

Взрыв гранаты прогремел в комнате общежития на втором этаже

Взрыв гранаты в общежитии в Киеве на ул. Карла Маркса, 32, Деснянского района (Троещина) забрал жизни двух человек - это мужчины в возрасте до 30 лет. Инцидент произошел около девяти вечера 16 ноября в комнате здания, оборудованого как хостел, на втором этаже. Как рассказали в отделе коммуникации столичной полиции, больше в результате ЧП никто не пострадал.

Место происшествия осмотрели взрывотехники и других опасных предметов не обнаружили.

В Киеве в общежитии на Троещине прогремел взрыв гранаты - двое погибших (Фото: скриншот)

По словам начальника ГУ Нацполиции в Киеве генерала Андрея Крищенко, будетоткрыто уголовное производство по статье 155 об умышленном убийстве.В результате взрыва гранаты погибли охранник и рабочий на стройке. Оба получили фатальные ранения и скончались до приезда медиков.

Кинули гранату и хотели убежать: подробности смертельного ЧП в киевском общежитии (видео)

Граната взорвалась в общежитии на Троещине (Фото: google.com.ua/maps)

Как передает dtp.kiev.ua, граната в комнате в момент взрыва была на полу. Предположительно, ее кинули и хотели убежать. Первый мужчина успел только повернуться, а второй отскочил приблизительно на 3 метра, и после взрыва скончался не сразу, а только спустя приблизительно 25 минут.

Раненого не успели спустить вниз, и он скончался от остановки сердца. Первый мужчина умер мгновенно.

В Киеве в общежитии на Троещине прогремел взрыв - двое погибших (Фото: kyiv.npu.gov.ua)

Также на месте ЧП работала следственно-оперативная группа, несколько экипажей патрульной полиции, сотрудники ГСЧС и медики.

Каким образом граната попала в руки мужчин - в настоящее время не известно.

Все детали и обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: В Киеве в общежитии на Троещине прогремел взрыв гранаты - двое погибших

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