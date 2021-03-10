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Поехал в столицу в поисках работы: в Киеве которую неделю ищут пропавшего мужчину

Новина українською → Київ, Среда 10 марта 2021 15:46
Поехал в столицу в поисках работы: в Киеве которую неделю ищут пропавшего мужчину В Киеве ищут пропавшего без вести мужчину (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве разыскивают пропавшего без вести 36-летнего мужчину, который уехал в столицу в поисках работы еще 19-го января. Больше месяца спустя он перестал выходить на связь.

Фото и приметы пропавшего мужчины были обнародованы Поисково-спасательной волонтерской ассоциацией в Facebook.

Пропавшего человека зовут Кушнаренко Андрей Юрьевич, он родился в 1984 году. В последний раз мужчина связывался родными 25 февраля. После этого дня о его судьбе ничего неизвестно.

"Нужна помощь в распространении информации. Репост, пожалуйста! Кушнаренко Андрей Юрьевич, 1984 г. р. Уехал в Киев в поисках работы 19 января. Последний раз связь была 25 февраля, после этого на связь не выходил", - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего мужчины: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения. Особенности внешности: носит очки прямоугольной формы с золотистой оправой, на левой грудине татуировка - группа крови. Также имеет еле заметный рубец под левым глазом и на переносице.

Поехал в столицу в поисках работы: в Киеве которую неделю ищут пропавшего мужчину

Пропавший Андрей Кушнаренко (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Информацию о возможном местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам: +38 (068) 127-53-81 или 102.

Поехал в столицу в поисках работы: в Киеве которую неделю ищут пропавшего мужчину

Андрей Кушнаренко поехал в Киев и пропал без вести (фото: facebook.com/SarvaUaKyiv)

Напомним, что в июле 2020-го в столице произошло громкое исчезновение волонтера Алексея Кучапина, который много лет подряд помогал обездоленным и бедным. Впоследствии мужчину нашли мертвым в одной из квартир Киева. Несмотря на попытки его друзей доказать версию убийства, полиция настаивала на том, что мужчина умер естественной смертью.

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