Под Херсоном третьи сутки ищут 7-летнюю девочку: исчезла прямо из-под дома

В Херсонской области третьи сутки продолжаются поиски 7-летней девочки. Ребенок играла во дворе возле своего дома и пропала. Мама девочки сразу же подняла шум и сначала родители искали дочь самостоятельно, а потом подключилась полиция и волонтеры.

Девочка пропала в поселке Счастливое Херсонской области в воскресенье, 7 марта. Мама отпустила ее поиграть во дворе возле дома и через некоторое время заметила, что ребенка во дворе нет. Родители обратились в полицию, к поискам привлекли кинологов и волонтеров.

Третьи сутки продолжаются поиски девочки, но результатов нет. К поискам подключились соседи, волонтеры из соседних городов, жители местных сел, кинологи. Они проверили уже все село, опросили местных жителей, прочесали поля и лесополосы – никаких следов девочки не обнаружили. Собаки взять след ребенка не смогли.

"До 200 сотрудников полиции с нацгвардейцами, и большое количество, сейчас не скажу, волонтеров и других неравнодушных граждан", - сообщили в полиции.

В Херсонской области третьи сутки ищут 7-летнюю девочку Машу

Местные жители говорят, что девочку последний раз видели на автобусной остановке 7 марта. Дети, с которыми Маша играла во дворе, рассказали, что она очень хотела встретить папу с работу, так как ждала подарок на 8 марта. Она периодически бегала к остановке, которая находится рядом с домом. Соседи предполагают, что ребенка могли похитить именно там.

"С родителями были отношения нормальные, с детьми тоже. Даже нет причины, чтобы она могла убежать. По моему мнению – это могли ребенка вывезти из деревни", - сообщила тетя пропавшего ребенка Лариса Шарудилова.

Маша Борисова исчезла в поселке Счастливое Херсонской области 7 марта

В полиции просят водителей, которые вечером 7 марта проезжали мимо села Счастливое, пересмотреть свои видеорегистраторы – возможно там есть ценная информация.

Также в сети разместили фотографию Маши Борисовой и ее приметы: рост 100-110 см, светлые длинные волосы, худенькая. Была одета в черную вязаную шапочку, черную куртку с серым воротником, темно-синие спортивные штаны с серой полоской и розовые сапожки.

Если есть какая-то ценная информация о ребенка, то просят связаться по одному из номеров: (066) 249-26-98, (099) 050-97-00, (050) 511-52-50, (095) 847-38-02 или 102.