Загадкове зникнення 7-річної дівчинки під Херсоном: у справі несподіваний поворот

У селі Щасливе Херсонської області тривають пошуки семирічної Марії Борисової , яка зникла увечері 7 березня. Згідно з останніми даними, правоохоронці перевірили родичів на детекторі брехні, адже ретельні пошуки дитини нічого не дають.

Силами волонтерів, поліції, нацгвардії і кінологів більше чотирьох діб тривають пошуки дитини. До операції залучено близько двохсот правоохоронців.

В поліції відпрацьовують різні версії: дівчинка втекла сама, потрапила в руки зловмисника, була викрадена з автобусної зупинки неподалік від будинку, перевіряють і родичів.

Водолази ще раз оглянули Північно-Кримський канал, що поруч з селом, пошуковики знову прочесали місцевість у радіусі 30 кілометрів, але результатів це не дало. Рятувальники перевіряють занедбані будівлі, вигрібні ями і комунікації. У пошуках використовували квадрокоптери і тепловізори.

Близько 600 жителів села було опитано, в тому числі і раніше судимі, ті, хто на обліку у психіатрів. Оперативники переглянули дані зі всіх камер спостереження. Поліція встановлює водіїв, які проїжджали по селу під час зникнення Маші.

В Херсонській області кілька діб шукають зниклу дівчинку (відео: ТСН)