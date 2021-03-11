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Загадкове зникнення 7-річної дівчинки під Херсоном: у справі несподіваний поворот

Новость на русском → Херсонська область, Четвер 11 березня 2021 10:18
Загадкове зникнення 7-річної дівчинки під Херсоном: у справі несподіваний поворот Зникнення Марії Борисової під Херсоном (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У селі Щасливе Херсонської області тривають пошуки семирічної Марії Борисової, яка зникла увечері 7 березня. Згідно з останніми даними, правоохоронці перевірили родичів на детекторі брехні, адже ретельні пошуки дитини нічого не дають.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Силами волонтерів, поліції, нацгвардії і кінологів більше чотирьох діб тривають пошуки дитини. До операції залучено близько двохсот правоохоронців.

В поліції відпрацьовують різні версії: дівчинка втекла сама, потрапила в руки зловмисника, була викрадена з автобусної зупинки неподалік від будинку, перевіряють і родичів.

Водолази ще раз оглянули Північно-Кримський канал, що поруч з селом, пошуковики знову прочесали місцевість у радіусі 30 кілометрів, але результатів це не дало. Рятувальники перевіряють занедбані будівлі, вигрібні ями і комунікації. У пошуках використовували квадрокоптери і тепловізори.

Близько 600 жителів села було опитано, в тому числі і раніше судимі, ті, хто на обліку у психіатрів. Оперативники переглянули дані зі всіх камер спостереження. Поліція встановлює водіїв, які проїжджали по селу під час зникнення Маші.

В Херсонській області кілька діб шукають зниклу дівчинку (відео: ТСН)

Нагадаємо, що дитина зникла 7 березня. Мама відпустила її погуляти у двір, і дівчинка бігала до зупинки, щоб зустріти тата з подарунком на 8 березня.

Раніше ми писали, що в Києві кілька тижнів шукають 36-річного чоловіка, який вирушив до столиці в пошуках роботи, але безслідно зник.

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