Загадкову металеву кулю винесло на пляж у Японії: сфера збила всіх з пантелику (відео)

У Японії загадкову металеву кулю великого розміру винесло на пляж у місті Хамамацу (префектура Сідзуока). Предмет привернув увагу громадськості, представників влади, правоохоронців та військових, було проведено обстеження, проте таємниця дивної сфери поки що не розгадана.

Відео та фото кулі, яку викинуло на узбережжя, опубліковано в Twitter японській телерадіокомпанії NHK.

На кадрах показано, як поліцейські оглядають предмет, щоб переконатися, що гігантська куля не є бомбою. Незабаром офіційні особи підтвердили - загрози вибуху ця сфера не несе.

Як повідомляється, першим круглий великий металевий об'єкт помітив місцевий житель. Він викликав правоохоронців.

Потім ділянку пляжу Еншу перекрили, експерти з вибухових речовин у захисному одязі оглянули кулю діаметром близько 1,5 метра і просканували, зрештою оголосивши її безпечною.

엔슈 해변의 철구 견학.

주위는 모래사장에서 멀리 渥美半島의 첨단도 보였습니다 . - A (@XMiS10C4M6QthSG) February 22, 2023

Рентгенівська технологія показала, що предмет порожній, і побоювання, що це могла бути "блукаюча" міна, швидко розвіялися, пише SkyNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами представників регіональної влади, найближчим часом сферу приберуть із пляжу.

Тим часом інший житель Хамамацу розповів журналістам, що дивна куля на узбережжі знаходилася вже близько тижня, доки не викликала такого ажіотажу та привернула стільки уваги. Чоловік додав, що "намагався штовхнути його, але він не піддавався".

Походження незвичайної порожнистої залізної сфери пісочного "іржавого" кольору досі невідоме. Японські збройні сили та представники берегової охорони продовжують вивчення.

Містерійна біла ball spotted on beach в Hamamatsu City цей week prompted local police до scramble bomb squad. Дійсно розглянути, що він не є threat - але shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw - NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Об'єкт спантеличив як місцевих жителів, так і користувачів соціальних мереж.

В інтернеті стали висловлювати припущення, що куля могла прилетіти з космосу, також поширене питання - чи не є вона об'єктом для ведення розвідки (на тлі повідомлень на початку лютого про збиття в США передбачуваної повітряної кулі-шпигуна біля узбережжя Південної Кароліни).

Дивна металева куля на узбережжі японського міста Хамамацу (фото: twitter.com/NHK)