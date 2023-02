Загадкову металеву кулю винесло на пляж у Японії: сфера збила всіх з пантелику (відео)

На кадрах показано, як поліцейські оглядають предмет, щоб переконатися, що гігантська куля не є бомбою. Незабаром офіційні особи підтвердили - загрози вибуху ця сфера не несе.

Як повідомляється, першим круглий великий металевий об'єкт помітив місцевий житель. Він викликав правоохоронців.

Потім ділянку пляжу Еншу перекрили, експерти з вибухових речовин у захисному одязі оглянули кулю діаметром близько 1,5 метра і просканували, зрештою оголосивши її безпечною.

Рентгенівська технологія показала, що предмет порожній, і побоювання, що це могла бути "блукаюча" міна, швидко розвіялися, пише SkyNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами представників регіональної влади, найближчим часом сферу приберуть із пляжу.

Тим часом інший житель Хамамацу розповів журналістам, що дивна куля на узбережжі знаходилася вже близько тижня, доки не викликала такого ажіотажу та привернула стільки уваги. Чоловік додав, що "намагався штовхнути його, але він не піддавався".

Походження незвичайної порожнистої залізної сфери пісочного "іржавого" кольору досі невідоме. Японські збройні сили та представники берегової охорони продовжують вивчення.

Містерійна біла ball spotted on beach в Hamamatsu City цей week prompted local police до scramble bomb squad. Дійсно розглянути, що він не є threat - але shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw