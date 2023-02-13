ua ru
Пн, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Лондоні допускають, що Китай використовував повітряні кулі-шпигуни й у Британії

Новость на русском →
Лондон, Понеділок 13 лютого 2023 11:40
У Лондоні допускають, що Китай використовував повітряні кулі-шпигуни й у Британії Фото: в Лондоні допускають, що Китай використовував повітряні кулі-шпигуни й у Британії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Китай міг використовувати свої кулі-шпигуни й над повітряним простором Великобританії. Тож треба бути реалістами у питанні подібних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського міністра транспорту Річарда Холдена, якого цитує Sky News.

На запитання, чи могли бути використані над Великою Британією шпигунські повітряні кулі типу тих, які вже були збиті в США минулого тижня, він відповів: "Це можливо".

"Я це вважаю ймовірним, люди з китайського уряду намагатимуться діяти як ворожа держава. Ми бачили це з Росією тут, у Великій Британії, з отруєнням у Солсбері та іншими діями, які вони вжили. Я думаю, що ми повинні бути реалістами щодо загрози, яку ці країни становлять для Великобританії. Їх не цікавлять наші демократичні цінності, вони не зацікавлені в тому, щоб відстоювати права людини в усьому світі", - заявив Холден.

Нагадаємо, що за останній час у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об’єкти, яких назвали кулями-шпигунами.

Додамо, американська розвідка заявила, що Китай використовував їх рамках великої програми спостереження та міг збирати дані у країнах, які становлять йому стратегічний інтерес.

Своєю чергою Пекін визнав, що ці кулі належать Китаю, але заявляє, що вони випадково збилися з маршруту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Китай Лондон Пекин
NEWS
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
Понад 500 окупантів, три танки та 4 ББМ втратила РФ в Україні за добу
DAILY
Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Михайло Федоров: Зараз на кіберфронті у війні з Росією перевага на нашому боці