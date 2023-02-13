У Лондоні допускають, що Китай використовував повітряні кулі-шпигуни й у Британії

Китай міг використовувати свої кулі-шпигуни й над повітряним простором Великобританії. Тож треба бути реалістами у питанні подібних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву британського міністра транспорту Річарда Холдена, якого цитує Sky News.

На запитання, чи могли бути використані над Великою Британією шпигунські повітряні кулі типу тих, які вже були збиті в США минулого тижня, він відповів: "Це можливо".

"Я це вважаю ймовірним, люди з китайського уряду намагатимуться діяти як ворожа держава. Ми бачили це з Росією тут, у Великій Британії, з отруєнням у Солсбері та іншими діями, які вони вжили. Я думаю, що ми повинні бути реалістами щодо загрози, яку ці країни становлять для Великобританії. Їх не цікавлять наші демократичні цінності, вони не зацікавлені в тому, щоб відстоювати права людини в усьому світі", - заявив Холден.

Нагадаємо, що за останній час у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об’єкти, яких назвали кулями-шпигунами.

Додамо, американська розвідка заявила, що Китай використовував їх рамках великої програми спостереження та міг збирати дані у країнах, які становлять йому стратегічний інтерес.

Своєю чергою Пекін визнав, що ці кулі належать Китаю, але заявляє, що вони випадково збилися з маршруту.

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