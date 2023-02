Загадочный металлический шар вынесло на пляж в Японии: сфера сбила всех с толку (видео)

На кадрах показано, как полицейские осматривают предмет, чтобы убедится в том, что гигантский шар не является бомбой. Вскоре официальные лица подтвердили - угрозы взрыва данная сфера не несет.

Как сообщается, первым крупный круглый металлический объект заметил местный житель. Он вызвал правоохранителей.

Затем участок пляжа Эншу перекрыли, эксперты по взрывчатым веществам в защитной одежде осмотрели шар диаметром около 1,5 метра и просканировали, в итоге объявив его безопасным.

Рентгеновская технология показала, что предмет полый, и опасения, что это могла быть "блуждающая" мина, быстро развеялись, пишет SkyNews со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителей региональных властей, в ближайшее время сферу уберут с пляжа.

Между тем другой житель Хамамацу рассказал журналистам, что странный шар на побережье находился уже около недели, пока не вызвал такой ажиотаж и привлек столько внимания. Мужчина добавил, что "пытался толкнуть его, но он не поддавался".

Происхождение необычной полой железной сферы песочного "ржавого" цвета до сих пор неизвестно. Японские вооруженные силы и представители береговой охраны продолжают изучения.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw