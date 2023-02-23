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Загадочный металлический шар вынесло на пляж в Японии: сфера сбила всех с толку (видео)

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Четверг 23 февраля 2023 07:07
Загадочный металлический шар вынесло на пляж в Японии: сфера сбила всех с толку (видео) Фото: на берегу Японии обнаружили таинственный крупный металлический шар (news.sky.com)
Автор: Владимир Костырин

В Японии загадочный металлический шар крупного размера вынесло на пляж в городе Хамамацу (префектура Сидзуока). Предмет привлек внимание общественности, представителей властей, правоохранителей и военных, были проведены обследования, но тайна странной сферы пока не разгадана.

Видео и фото шара, который выбросило на побережье, опубликовано в Twitter японской телерадиокомпании NHK.

На кадрах показано, как полицейские осматривают предмет, чтобы убедится в том, что гигантский шар не является бомбой. Вскоре официальные лица подтвердили - угрозы взрыва данная сфера не несет.

Как сообщается, первым крупный круглый металлический объект заметил местный житель. Он вызвал правоохранителей.

Затем участок пляжа Эншу перекрыли, эксперты по взрывчатым веществам в защитной одежде осмотрели шар диаметром около 1,5 метра и просканировали, в итоге объявив его безопасным.

Рентгеновская технология показала, что предмет полый, и опасения, что это могла быть "блуждающая" мина, быстро развеялись, пишет SkyNews со ссылкой на местные СМИ.

По словам представителей региональных властей, в ближайшее время сферу уберут с пляжа.

Между тем другой житель Хамамацу рассказал журналистам, что странный шар на побережье находился уже около недели, пока не вызвал такой ажиотаж и привлек столько внимания. Мужчина добавил, что "пытался толкнуть его, но он не поддавался".

Происхождение необычной полой железной сферы песочного "ржавого" цвета до сих пор неизвестно. Японские вооруженные силы и представители береговой охраны продолжают изучения.

Объект сбил с толку как местных жителей, так и пользователей социальных сетей.

В интернете стали высказывать предположения, что шар мог прилететь из космоса, также распространенный вопрос - не является ли он объектом для ведения разведки (на фоне сообщений в начале февраля о сбитии в США предполагаемого воздушного шара-шпиона у побережья Южной Каролины).

Загадочный металлический шар вынесло на пляж в Японии: сфера сбила всех с толку (видео)

Странный металлический шар на побережье японского города Хамамацу (фото: twitter.com / NHK)

Напомним, что недавно в воздушном пространстве США и Канады сбили 4 подозрительных объекта, которых назвали шарами-шпионами.

Добавим также, что ранее в Лондоне заявили, что Пекин мог использовать свои пули-шпионы и над британским воздушным пространством.

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Япония