У загадкової співачки Klavdia Petrivna "поїхав дах". Слухайте її перший альбом

"Альбом "Їде дах" вже чекає на ваші прослуховування. Він - мій особливий досвід у житті, я вдячна кожному, хто долучився і зробив свій внесок при його записі", - зазначила співачка.

Також вона розповіла, що платівку створювали протягом кількох місяців. Це була командна робота з понад 20 музичними професіоналами.

Співачка під час виступу (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

"Процес був не з легких: експерименти зі стилями, нове звучання. Але ми хотіли створити музику, яка б звучала свіжо та сучасно, але водночас мала глибину та зміст", - зазначила Klavdia Petrivna.

Співачка створювала свою музику, орієнтуючись на різні стилі та настрої.

"Щоб вона була вайбова і одночасно повертала на мить у минуле, часом про серйозне, але з гумором. І у нас це вийшло, я вважаю. А як ви вважаєте?" - поцікавилася знаменитість у своєї аудиторії.

Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

До першого альбому артистки увійшли вісім треків, кожен із яких підкріплений неймовірним інструментальним звучанням.

"Їде дах" - це ще й пролог до майбутніх концертів. Як відомо, 30 та 31 серпня відбудуться два сольні концерти співачки у столичному Палаці спорту, де вона виконає свої хіти та виступить наживо.

Klavdia Petrivna - "Гра"

Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко - "Їде дах"

Klavdia Petrivna - "Сонце, жара"

Klavdia Petrivna - "Пам'ятай (техно)"

Klavdia Petrivna - "Барон"

Klavdia Petrivna - "Верховна жриця"

Klavdia Petrivna - "Не хочу"

Klavdia Petrivna - "Зозуля"

Нагадаємо, виконавиця хітів "Знайди мене" та "Я тобі брехала" більше року зберігає свою анонімність, а шанувальники сперечаються, хто може ховатися за її образом. Нещодавно знаменитість несподівано здалася без капелюшків і висловилася про Машу Кондратенко, яку деякі вважали загадковою співачкою.