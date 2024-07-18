Загадочная Klavdia Petrivna впервые показала свое лицо (видео)

Певица Klavdia Petrivna, которая никогда не показывалась без масок и шляп, и вообще не рассказывала, как ее зовут, удивила фанов. Она внезапно появилась в кадре и показала часть лица, а также рассекретила цвет своих волос.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), это произошло в новом выпуске программы "Дім звукозапису", который уже появился на YouTube-канале Тины Кароль.

Как выглядит Клавдия Петровна

Так, загадочная певица появилась в кадре в эффектном образе. И если в прошлый раз, когда Клавдия впервые появилась на публике во время концерта Артема Пивоварова, она выбирала огромную шляпу и мантию-кимоно, то сейчас она выбрала более откровенный "лук".

Артистка примерила синее платье, подчеркнувшее ее фигуру. Конечно, не обошлось без шляпы, но теперь она намного меньше. И сейчас Клавдия Петровна все же показала лицо.

Оно было частично скрыто под маской, но вы сможете рассмотреть многие черты девушки.

Как выглядит Klavdia Petrivna (скриншоты)

Более того, певица не стала прятать волосы. Как видно, Клавдия, как и говорили в сети, блондинка. Впрочем, теперь всем ясно, что это точно не Маша Кондратенко.

Но интересно другое. Klavdia Petrivna не очень похожа на Соломию Опрышко, которая, как считали в сети, и является загадочной певицей. Впрочем, девушка не назвала своего имени, а потому интрига сохраняется.

Соломия Опрышко (скриншот)

На шоу "Дім звукозапису" Клавдия исполнила песню "Намалюй мені ніч". В этом ей помог Freedom-jazz - женский кавер-бэнд, который в 2008 году основала Елена Коляденко.