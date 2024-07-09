Klavdia Petrivna - не Соломія Опришко? Викладачка з вокалу винесла свій "вердикт"

Як співає Klavdia Petrivna

Ганна відзначає, що однією з головних рис вокалу Клавдії є спів у "високій зоні". Тобто, виконавиця співає не своїм "розмовним" голосом, а підвищеною його версією.

Також, викладачка додає, що Клавдія використовує такий вокальний прийом, як фальцет. Чернобровкіна наголошує, що ця техніка ідеальна для того аби приховати свій справжній голос.

Річ у тому, що при використанні фальцету наші голосові звʼязки не повністю стискаються. Завдяки цьому, крізь них проходить велика кількість повітря, а тембр видозмінюється.

Клавдія Петрівна (скріншот)

"Коли ми з вами співаємо в повний голос, то легше впізнати вокаліста, легше впізнати тембр. Тобто фальцет не розкриває тембр на 100%. Ну дай Боже, щоб може й на 50 розкривав, насправді. Дуже таке легке повітряне звучання, яке допомагає сховати голос. Я казала про те, що Klavdia Petrivna ховається не тільки під своїм капелюхом вона ще ховається за вокальним прийомом", - резюмує викладачка.

Також музикознавиця відзначає певну "дитячість" голосу Клавдії. Ганна пояснює, що це може бути через маленьку гортань або через її високе положення. Тобто, у вокалі Клавдії присутнє відчуття, що співає молода людина.

Також Чернобровкіна додала, що співачка часто використовує прийом глісандо - плавний перехід від одного звуку до іншого.

Хто ж ховається за таємничим образом

Існує кілька головних "кандидаток" на роль Клавдії Петрівни, серед них: Маша Кондратенко, Соломія Опришко та Lely45.

Говорячи про Кондратенко, викладачка зізнається, що їхні голоси здаються їй доволі схожими, проте все ж різниця є. Ганна зазначає, що чим більше Маша натискає на звʼязки, тим її голос стає менш схожий на тембр таємничої співачки. Проте, жінка не відкидає цей варіант, адже. за її словами, в піснях Klavdia Petrivna багато вокальної обробки.

Відносно відомої виконавиці Lely45 вокалістка каже, що це цікаве припущення, проте голос Лілу має певну "хриплість", яка непритаманна скритій співачці.

"Є, дійсно, легкі прикольні верхівки, теж фальцетні, але відчуття від голосу… є така "мікросипиночка", "пісочок" трошки в голосі, якого у Клавдії немає", - пояснює Ганна.

Найбільш схожим на вокал загадкової виконавиці виявився голос Соломії Опришко - студентка музичного коледжу, за однією з версій, молодша сестра виконавця Osty.

Викладачка зазначає, що вона сама не очікувала такої подібності голосів. Ганна відзначає схожість тембрів, їхнє вміння легко брати високі ноти й використання прийому глісандо. На думку викладачки, Соломійчин голос подібний до голосу Клавдії на 9 з 10.