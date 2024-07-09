Klavdia Petrivna - не Соломия Опрышко? Преподовательница по вокалу вынесла свой "вердикт"

Как поет Klavdia Petrivna

Анна отмечает, что одной из главных черт вокала Клавдии является пение в "высокой зоне". То есть исполнительница поет не своим "разговорным" голосом, а повышенной его версией.

Также преподавательница добавляет, что Клавдия использует такой вокальный прием как фальцет. Чернобровкина подчеркивает, что эта техника идеальна для того, чтобы скрыть свой настоящий голос.

Дело в том, что при использовании фальцета наши голосовые связки не полностью сжимаются. Благодаря этому, через них проходит большое количество воздуха, а тембр видоизменяется.

Клавдия Петровна (скриншот)

"Когда мы с вами поем в полный голос, то легче узнать вокалиста, легче узнать тембр. То есть фальцет не вскрывает тембр на 100%. Ну дай Бог, чтобы может и на 50 раскрывал, на самом деле. Очень такое легкое, воздушное звучание, которое помогает скрыть голос. Я говорила о том, что Klavdia Petrivna прячется не только под своей шляпой, она еще прячется за вокальным приемом", - резюмирует преподавательница.

Также музыковед отмечает определенную "детскость" голоса Клавдии. Анна объясняет, что это может быть из-за маленькой гортани или из-за ее высокого положения. То есть в вокале Клавдии присутствует ощущение, что поет молодая девушка.

Также Чернобровкина добавила, что певица часто использует прием глиссандо - плавный переход от одного звука к другому.

Кто же скрывается за таинственным образом

Существует несколько главных "кандидаток" на роль артистки, в их числе: Маша Кондратенко, Соломия Опрышко и Lely45.

Говоря Кондратенко, преподавательница признается, что их голоса кажутся ей достаточно похожими, однако разница присутствует. Анна отмечает, что чем больше Маша нажимает на связки, тем ее голос становится менее похож на тембр тайной певицы. Однако женщина не исключает этот вариант, ведь, по ее словам, в песнях Klavdia Petrivna много вокальной обработки.

Относительно известной исполнительницы Lely45 вокалистка говорит, что это интересное предположение, однако голос Лилу имеет определенную "хриплость", которая не свойственна скрытой артистке.

"Есть действительно легкие прикольные верхушки, тоже фальцетные, но ощущения от голоса… есть такая "микросипиночка", "песочек" немного в голосе, которого у Клавдии нет", - объясняет Анна.

Наиболее похожим на вокал загадочной исполнительницы оказался голос Соломии Опрышко - студентка музыкального колледжа, по одной из версий, младшая сестра исполнителя Osty.

Преподавательница говорит, что она сама не ожидала такого подобия голосов. Анна отмечает сходство тембров, их умение легко брать высокие ноты и использование приема глиссандо. По мнению преподавательницы, голос Соломии подобен голосу Клавдии на 9 из 10.