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Викладачка з вокалу розкрила правду про спів Злати Огнєвіч: "Сподіваюсь, ніхто не образиться" (відео)

Неділя 30 червня 2024 07:30
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Викладачка з вокалу розкрила правду про спів Злати Огнєвіч: "Сподіваюсь, ніхто не образиться" (відео) Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Злата Огнєвіч випустила чимало популярних пісень і не соромиться співати наживо. А нині її творчість вирішила "розібрати" експерт. Викладачка з вокалу Юлія Юрченко проаналізувала вміння та репертуар артистки, аби дати свій "вердикт".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким викладачка поділилася на YouTube.

Як Огнєвіч співає наживо

Так, викладачка показала архівні виступи Огнєвіч та проаналізувала, як змінювався її вокал. За словами Юрченко, в артистки є дійсно круті виступи, у яких вона демонструє силу голосу, але нині таких пісень небагато.

"Ви просто послухайте як вона співає наживо, яка в неї сильна й потужна джазова база, філігранно співає, є усі техніки. Я не знаю, чому вона співає такі пісні. Я не знаю. От "Буревіями" - так, для мене це було просто в серденько", - зізнається викладачка.

"Я сподіваюсь, що ніхто не образиться на мене, але ось такий джазочик, де багато мелізмів, багато технік. Це ж просто, я не знаю, це вершина майстерності і це дуже класно. Вона це вміє співати і, будь ласка, Злато, співайте нам цього більше", - додає вона.

Юрченко розповіла, що Огнєвіч вдало користується різними техніками вокалу, вміє виконувати складні "фішки". Але співачка рідко обирає складні пісні, у яких могла б показати всі свої "джазові прийомчики".

"Я б тоді Злату слухала постійно, тому що мені як музиканту дійсно не вистачає ось саме такого репертуару, саме таких пісень. Зараз в нас пісні, знаєте, три ноти, два прихлопи, три притопи", - зазначає Юлія.

Що думають коментатори

Під відео думки юзерів розділилися. Одні пишуть, що їм все одно дуже подобаються пісні Огнєвіч, а інші ж зазначають, що теж хотіли б почути щось "цікавіше". Зокрема, користувачі залишили такі слова:

  • "Справа не у голосі, а у відсутності харизми, хоча вона дівчина сама по собі, здається, хороша. Ну і реально немає хітів у репертуарі, плюс немає свого стилю у музиці"
  • "Злата найбільш недооцінена співачка в нашій країні. Так шкода"
  • "Дуже погоджуюсь стосовно Злати. Прекрасна вокалістка, але дуже небагато своїх пісень"
  • "Розумію ваш біль, бо дійсно, чому в нас же й так мало таких класних джазових вокалістів.. Може, Злата колись плюне на все і випустить альбом джазових стандартів"
  • "На своє питання, чому Тіна популярніша за Злату - ви ж самі і відповіли - репертуар".

До слова, нещодавно ми вже розповідали, що Мішина блиснула брендовим "луком" у Нью-Йорку.

Окрім цього, раніше викладачка з вокалу оцінила живий спів Тіни Кароль.

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