Как загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно обязательно сбылось

День осеннего равноденствия наступит уже 22 сентября в 22:20. Эксперты говорят, что в это уникальное время открываются энергетические потоки, которые помогут материализовать заветные желания. Главное - правильный позитивный настрой и искренние мотивы.
Как правильно загадать желание в это уникальное время - читайте ниже в нашем материале.
День равноденствия считается отличным временем для подведения итогов, избавления от лишнего, старого, отжившего свое, а также для размышлений о достижениях и прошлых ошибках.
Также в этот период нужно составлять планы на будущее, рисовать "карту желаний", загадывать их.
Уединитесь и постарайтесь визуализировать свои мечты. Можете нарисовать то, чего хотите больше всего на листе бумаги, сделать коллаж, просто записать.
После чего мысленно отпустите желание в небо, либо же прикрепите записку к воздушному шару и выпустите в окно.
Запишите желание на листике бумаги и сожгите его, при этом проговаривая слова:
"Чем быстрее мои желания в пепел превращаются, тем скорее в жизнь воплощаются".
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