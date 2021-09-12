Наступает время Ретроградного Меркурия: дата и что строго запрещено делать
Фото: Ретроградный Меркурий 2021 (pixabay)
Ретроградный Меркурий наступит уже в конце сентября - 27-го числа и будет продолжаться до 18-го октября. Этому периоду характерны встречи с прошлым, находки чего-то потерянного, составление планов на будущее. А вот к новым задачам приступать не стоит, как и делать важные покупки.
Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.
Благоприятно это время для:
- восстановления старых связей, контактов с бывшими партнерами по бизнесу и старыми друзьями
- пересмотра, решения недоработак в вопросах по детям, обучению, земле и недвижимости
- завершения начатых проектов, доработки и переделки чего-либо
- пересдачи предметов, закрытия "хвостов"
- наведения порядка дома, на работе, в голове
- вынашивания и обдумываний идей, а на директном (прямом) движении начала их реализации
- встречи со старыми знакомыми
- нахождения потерянных документов либо вещей
Не стоит во время Ретроградного Меркурия:
- принимать важные решения, расширяться, масштабироваться, налаживать новые контакты
- открывать бизнес и начинать новые проекты, обучение
- спешить
- верить на слово друзьям и коллегам (все подтверждать письменно и официально)
- покупать автомобиль, гаджеты, "умный дом" и т. д.
Кроме того, в это время возможен срыв переговоров, отмена договоренностей, задержка, отмена рейсов, задержка оформления документов, поступления информации, потеря ценных бумаг и вещей.
Ранее астролог также рассказала про особенный период, связанный с Венерой в Скорпионе.
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