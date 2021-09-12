Наступает время Ретроградного Меркурия: дата и что строго запрещено делать

Ретроградный Меркурий наступит уже в конце сентября - 27-го числа и будет продолжаться до 18-го октября. Этому периоду характерны встречи с прошлым, находки чего-то потерянного, составление планов на будущее. А вот к новым задачам приступать не стоит, как и делать важные покупки.

Об этом Lite рассказала известный астролог Арина Артуровна.