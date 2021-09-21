Як загадати бажання в День осіннього рівнодення, щоб воно обов'язково збулося

День рівнодення вважається відмінним часом для підведення підсумків, позбавлення від зайвого, старого, віджилого своє, а також для роздумів про досягнення і минулі помилки.

Також в цей період потрібно складати плани на майбутнє, малювати "карту бажань", загадувати їх.

Ритуали краще проводити вранці під час сходу сонця

Усамітнитеся і постарайтеся візуалізувати свої мрії. Можете намалювати те, чого хочете найбільше на аркуші паперу, зробити колаж, просто записати.

Після чого подумки відпустіть бажання в небо, або ж прикріпіть записку до повітряної кулі і випустіть у вікно.

Ще кілька способів загадати бажання:

Напишіть на листочку свою заповітну мрію і носіть з собою, поки не здійсниться.

Запишіть бажання на аркуші паперу і покладіть під подушку.

Зробіть з листа з бажанням паперовий кораблик і пустіть його по річці.

Додайте в ритуал вогню

Запишіть бажання на листочку паперу і спаліть його, при цьому промовляючи слова: