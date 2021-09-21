Як загадати бажання в День осіннього рівнодення, щоб воно обов'язково збулося

День осіннього рівнодення настане вже 22 вересня о 22:20. Експерти кажуть, що в цей унікальний час відкриваються енергетичні потоки, які допоможуть матеріалізувати заповітні бажання. Головне - правильний позитивний настрій і щирі мотиви.
Як правильно загадати бажання в цей унікальний час - читайте нижче в нашому матеріалі.
День рівнодення вважається відмінним часом для підведення підсумків, позбавлення від зайвого, старого, віджилого своє, а також для роздумів про досягнення і минулі помилки.
Також в цей період потрібно складати плани на майбутнє, малювати "карту бажань", загадувати їх.
Усамітнитеся і постарайтеся візуалізувати свої мрії. Можете намалювати те, чого хочете найбільше на аркуші паперу, зробити колаж, просто записати.
Після чого подумки відпустіть бажання в небо, або ж прикріпіть записку до повітряної кулі і випустіть у вікно.
Запишіть бажання на листочку паперу і спаліть його, при цьому промовляючи слова:
"Чим швидше мої бажання в попіл перетворюються, тим швидше в життя втілюються".
Раніше астролог розповіла, коли настане час Ретроградного Меркурія і що не можна робити в цей період.
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