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Як загадати бажання в День осіннього рівнодення, щоб воно обов'язково збулося

Автор: Світлана Мащенко

День осіннього рівнодення настане вже 22 вересня о 22:20. Експерти кажуть, що в цей унікальний час відкриваються енергетичні потоки, які допоможуть матеріалізувати заповітні бажання. Головне - правильний позитивний настрій і щирі мотиви.

Як правильно загадати бажання в цей унікальний час - читайте нижче в нашому матеріалі.

День рівнодення вважається відмінним часом для підведення підсумків, позбавлення від зайвого, старого, віджилого своє, а також для роздумів про досягнення і минулі помилки.

Також в цей період потрібно складати плани на майбутнє, малювати "карту бажань", загадувати їх.

Ритуали краще проводити вранці під час сходу сонця

Усамітнитеся і постарайтеся візуалізувати свої мрії. Можете намалювати те, чого хочете найбільше на аркуші паперу, зробити колаж, просто записати.

Після чого подумки відпустіть бажання в небо, або ж прикріпіть записку до повітряної кулі і випустіть у вікно.

Ще кілька способів загадати бажання:

  • Напишіть на листочку свою заповітну мрію і носіть з собою, поки не здійсниться.
  • Запишіть бажання на аркуші паперу і покладіть під подушку.
  • Зробіть з листа з бажанням паперовий кораблик і пустіть його по річці.

Додайте в ритуал вогню

Запишіть бажання на листочку паперу і спаліть його, при цьому промовляючи слова:

"Чим швидше мої бажання в попіл перетворюються, тим швидше в життя втілюються".

Раніше астролог розповіла, коли настане час Ретроградного Меркурія і що не можна робити в цей період.

Також ми писали, що не можна робити в День осіннього рівнодення.

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День осеннего равноденствия