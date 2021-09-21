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Как загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно обязательно сбылось

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Вторник 21 сентября 2021 19:00
Как загадать желание в День осеннего равноденствия, чтобы оно обязательно сбылось Фото: Как загадать желание в День осеннего равноденствия (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

День осеннего равноденствия наступит уже 22 сентября в 22:20. Эксперты говорят, что в это уникальное время открываются энергетические потоки, которые помогут материализовать заветные желания. Главное - правильный позитивный настрой и искренние мотивы.

Как правильно загадать желание в это уникальное время - читайте ниже в нашем материале.

День равноденствия считается отличным временем для подведения итогов, избавления от лишнего, старого, отжившего свое, а также для размышлений о достижениях и прошлых ошибках.

Также в этот период нужно составлять планы на будущее, рисовать "карту желаний", загадывать их.

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Уединитесь и постарайтесь визуализировать свои мечты. Можете нарисовать то, чего хотите больше всего на листе бумаги, сделать коллаж, просто записать.

После чего мысленно отпустите желание в небо, либо же прикрепите записку к воздушному шару и выпустите в окно.

Еще несколько способов загадать желание:

  • Напишите на листочке свою заветную мечту и носите с собой, пока не исполнится.
  • Запишите желание на листе бумаги и положите под подушку.
  • Сделайте из листа с желанием бумажный кораблик и пустите его по реке.

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Запишите желание на листике бумаги и сожгите его, при этом проговаривая слова:

"Чем быстрее мои желания в пепел превращаются, тем скорее в жизнь воплощаются".

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День осеннего равноденствия
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