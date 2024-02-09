Заєць, або м’ясний хлібець: як готувати автентичну страву Західної України

М'ясний хлібець на Західній Україні називають ще "фальшивий заєць", бо цю страву готують з різного м'яса, але не з зайця. Нібито в старі часи полювання та свіжина була доступна не для всіх, а м'ясну страву хотілося поставити на стіл, тому придумали, як її готувати інакше. Цю страву досі готують на свята в містах Західної України. І "заєць" популярний також в Європі та Америці - там його називають террін.
Як приготувати м'ясний хлібець "заєць", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.
М'ясо нарізаємо шматками та подрібнюємо на м'ясорубці до стану фаршу. Цибулю дрібно шаткуємо та смажимо в олії до м'якості.
Панірувальні сухарі розводимо молоком або водою - рідини додаємо рівно стільки, щоб вийшла маса схожа на кашу. Отриману суміш вмішуємо в фарш.
Додаємо смажену цибулю, сіль, перець і улюблені духмяні трави. Добре вимішуємо все та викладаємо у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо не маєте такої форми, можна сформувати хлібець руками та викласти на змащене олією деко.
Ставимо в нагріту до 180 градусів духовку та запікаємо 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгоратиме, накриваємо хлібець фольгою. За годину дістаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і повертаємо в розпечену духовку на 10 хвилин, аби кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.
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