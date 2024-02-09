Заєць, або м’ясний хлібець: як готувати автентичну страву Західної України

Що вам знадобиться

Свинина - 1 кг

Яловичина - 500 г

Цибуля ріпчаста - 3 шт.

Панірувальні сухарі - 100 г

Сіль - до свого смаку

Перець чорний мелений

Суміш спецій

Олія

Кетчуп

Як приготувати "зайця"

М'ясо нарізаємо шматками та подрібнюємо на м'ясорубці до стану фаршу. Цибулю дрібно шаткуємо та смажимо в олії до м'якості.

Панірувальні сухарі розводимо молоком або водою - рідини додаємо рівно стільки, щоб вийшла маса схожа на кашу. Отриману суміш вмішуємо в фарш.

Додаємо смажену цибулю, сіль, перець і улюблені духмяні трави. Добре вимішуємо все та викладаємо у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо не маєте такої форми, можна сформувати хлібець руками та викласти на змащене олією деко.

Ставимо в нагріту до 180 градусів духовку та запікаємо 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгоратиме, накриваємо хлібець фольгою. За годину дістаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і повертаємо в розпечену духовку на 10 хвилин, аби кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку.