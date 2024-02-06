ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Готуємо карпатський буришник за стародавнім рецептом: справляться навіть новачки на кухні

Вівторок 06 лютого 2024 07:45
UA EN RU
Готуємо карпатський буришник за стародавнім рецептом: справляться навіть новачки на кухні Як приготувати карпатський буришник (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Дарія Дорошкевич

Гуцульська страва буришник - це картопля, кукурудзяна крупа та бринза. Всі три продукти для цієї автентичної страви - база карпатської кухні. Щоб страва вдалася, кукурудзяна крупа має бути дрібного помелу, а бринзу - суху.

Як готувати буришник з бринзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт кухаря та фудблогера Дарію Дорошкевич в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • Варена картопля - 1 кг
  • Кукурудзяна крупа - 70 г
  • Борошно пшеничне - 15 г
  • Яйця курячі - 2 шт.
  • Масло вершкове 73% - 100 г
  • Бринза - 100 г
  • Сіль - до свого смаку

Як приготувати буришник

Картоплю відваріть у кожушках й повністю охолодіть. Потім почистіть, натріть на тертці середнього розміру та змішайте з кукурудзяною крупою, пшеничним борошном та яйцями. Перемішайте до однорідної маси.

Форму змастіть маслом. Викладіть картопляну масу. Розрівняйте, виделкою зробіть смужки на поверхні буришника. Запікайте в розігрітій духовці 25-30 хвилин при температурі 200 градусів, до рум'яної скоринки.

Розтопіть вершкове масло, покришіть у нього бринзу. Гарячий буришник поріжте на шматочки. Їсти його треба руками, занурюючи у вершково-бринзову масу. Ще буришник часто подають до основної першої страви, а пиріг - замість хліба. Також можна використовувати його як гарнір.

Раніше ми писали про те, як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатським рецептом.

А ще розповідали про те, як готувати старовинну страву штурханці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рік приготування страв українська кухня
NEWS
Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу
Понад 1000 окупантів, 35 ББМ та 18 артсистем. Втрати РФ у війні за добу