Готуємо карпатський буришник за стародавнім рецептом: справляться навіть новачки на кухні

Гуцульська страва буришник - це картопля, кукурудзяна крупа та бринза. Всі три продукти для цієї автентичної страви - база карпатської кухні. Щоб страва вдалася, кукурудзяна крупа має бути дрібного помелу, а бринзу - суху.

Як готувати буришник з бринзою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт кухаря та фудблогера Дарію Дорошкевич в Instagram.

Що вам знадобиться:

Варена картопля - 1 кг

Кукурудзяна крупа - 70 г

Борошно пшеничне - 15 г

Яйця курячі - 2 шт.

Масло вершкове 73% - 100 г

Бринза - 100 г

Сіль - до свого смаку

Як приготувати буришник

Картоплю відваріть у кожушках й повністю охолодіть. Потім почистіть, натріть на тертці середнього розміру та змішайте з кукурудзяною крупою, пшеничним борошном та яйцями. Перемішайте до однорідної маси.

Форму змастіть маслом. Викладіть картопляну масу. Розрівняйте, виделкою зробіть смужки на поверхні буришника. Запікайте в розігрітій духовці 25-30 хвилин при температурі 200 градусів, до рум'яної скоринки.

Розтопіть вершкове масло, покришіть у нього бринзу. Гарячий буришник поріжте на шматочки. Їсти його треба руками, занурюючи у вершково-бринзову масу. Ще буришник часто подають до основної першої страви, а пиріг - замість хліба. Також можна використовувати його як гарнір.