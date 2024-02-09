Заяц или мясной хлебец: как готовить аутентичное блюдо Западной Украины

Что вам понадобится

Свинина - 1 кг

Говядина - 500 г

Лук репчатый - 3 шт.

Панировочные сухари - 100 г

Соль - по своему вкусу

Перец черный молотый

Смесь специй

Масло

Кетчуп

Как приготовить "зайца"

Мясо нарезаем кусками и измельчаем на мясорубке до состояния фарша. Лук мелко шинкуем и жарим в подсолнечном масле до мягкости.

Панировочные сухари разводим молоком или водой - жидкости добавляем ровно столько, чтобы получилась масса похожая на кашу. Получившуюся смесь вмешиваем в фарш.

Добавляем жареный лук, соль, перец и любимые ароматные травы. Хорошо вымешиваем все и выкладываем в смазанную маслом прямоугольную форму для кекса. Если нет такой формы, можно сформировать хлебец руками и выложить на смазанный маслом противень.

Ставим в нагретую до 180 градусов духовку и запекаем 60 минут. Если корочка сверху будет подгорать, накрываем хлебец фольгой. Через час достаем хлебец, смазываем сверху кетчупом и возвращаем в раскаленную духовку на 10 минут, чтобы кетчуп сверху превратился в румяную корочку.