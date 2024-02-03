ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатськім рецептом

Субота 03 лютого 2024 07:45
UA EN RU
Як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатськім рецептом Як готувати колочену пасулю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Колочена пасуля - це старовинна страва закарпатської кухні з квасолі. Вона відмінно зігріє у зимові дні, наситить організм білком, а ще вона бюджетна і підходить для постування.

Як приготувати колочену пасулю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис шеф-кухаря Едуарда Насирова в Instagram.

Що вам знадобиться:

  • 250 г сухої квасолі або 500 г готової
  • 2 л + сіль до свого смаку (якщо суха) та 1 л (якщо готова)
  • 1 велика цибулина, подрібнити
  • 1 велика морквина, натерти або подрібнити
  • 4 зубки часнику, подрібнити
  • 4 ст. л. рослинної олії
  • 1 ст. л. борошна
  • 2 ч. л. копченої паприки
  • По 1/2 ч. л. коріандру та кумину
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • сіль, чорний перець до свого смаку
  • зелень

Як готувати колочену пасулю

Суху квасолю замочити на ніч. Відправити на вогонь варитись до готовності. Воду від квасолі залишити для приготування.

Цибулю, моркву пасерувати на середньому вогні до м'якості. Додати часник, прянощі, томатну пасту, перемішати та готувати ще 1 хвилину.

Додати борошно, добре перемішати та поступово влити відвар від квасолі (2-3 половники) Варити до загустіння.

Овочі додати в каструлю з квасолею, злегка розім'яти квасолю. Варити на невеликому вогні 5 хвилин. Додати подрібнену зелень, пару зубчиків подрібненого часнику і можна подавати на стіл!

Як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатськім рецептом

Колочена пасуля (скриншот)

Раніше ми писали про те, як зробити справжні кримські янтики.

А ще розповідали про те, як готувати старовинну козацьку закуску з сала.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рік приготування страв українська кухня
NEWS
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить