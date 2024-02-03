Як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатськім рецептом

Колочена пасуля - це старовинна страва закарпатської кухні з квасолі. Вона відмінно зігріє у зимові дні, наситить організм білком, а ще вона бюджетна і підходить для постування.

Як приготувати колочену пасулю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис шеф-кухаря Едуарда Насирова в Instagram.