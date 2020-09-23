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Задний двор России: Великобритания попала в скандал после поста о военных учениях в Украине

Среда 23 сентября 2020 23:24
Задний двор России: Великобритания попала в скандал после поста о военных учениях в Украине
Военные учения (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Роман Мирончук

В Великобритании допустили географическую ошибку

Сегодня, 23 сентября, в Украине начался первый этап масштабных военных учений "Объединенные усилия-2020". При этом в Великобритании назвали Николаевскую область "задним двором России".

Министерство обороны Великобритании подписало пост о начале учений на своей странице в Twitter: "Мы высадились на заднем дворе России". Позже текст изменили, но название изображения осталось прежним: "We dropped into Russia`s backyard".

Задний двор России: Великобритания попала в скандал после поста о военных учениях в Украине

Скриншот с Twitter

Стоит отметить, что на первом этапе учений кроме украинских военных участие примут подразделения стран-членов НАТО, включая, США и Великобритании. В Министерстве обороны Украины отметили, что учения проходят в уникальном формате.

Цель таких учений – отработать практическое выполнение заданий в многонациональной среде по стандартам НАТО. Также это должно повысить уровень совместимости подразделений ВСУ и государств-партнеров.

Напомним, популярное американское издание New York Post попало в скандал после того, как указало, что Киев - это Россия и неправильно написало столицу Украины.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой подняла скандал в киевском супермаркете. Кассир, которая обслуживала писательницу, не захотела разговаривать с ней на украинском языке. Женщина сообщила, что у нее есть полное право разговаривать на русском, и вообще она родом из Владивостока.

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