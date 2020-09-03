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Американское издание считает Киев Россией и неправильно написало столицу Украины

Четверг 03 сентября 2020 07:01
Американское издание считает Киев Россией и неправильно написало столицу Украины
Киев (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

New York Post оскандалился из-за Украины

New York Post опубликовал новость о курьезном случае с украинкой, которая по прилету в Киев из Турции открыла аварийный выход и вышла прогуляться на крыло самолета. При этом американское издание перепутало Украину с Россией и неправильно написало название Киева.

Издание отметило, что женщине было очень жарко находится в самолете, поэтому ей не терпелось сойти с рейса в России. Хотя на самом деле инцидент произошел в международном аэропорту "Борисполь" в Киеве. Об этой досадной ошибке сообщила журналист Людмила Балабай на своей странице в Facebook.

Американское издание считает Киев Россией и неправильно написало столицу Украины

Скриншот с Facebook

Кроме того, в статье New York Post написал "Kiev" вместо "Kyiv". При этом транслитерация "Kyiv" является более корректной и целый ряд международных организаций, компаний и изданий перешли именно на такой вариант написания.

Американское издание считает Киев Россией и неправильно написало столицу Украины

Скриншот статьи New York Post

Балабай также отметила, что написала изданию на почту по этому поводу. Но если New York Post не отреагирует, то она еще напишет автору статьи.

Напомним, скандал с украинкой, которая гуляла по крылу самолета, получил яркий финал. За то, что она открыла аварийный выход и вылезла на крыло самолета МАУ внесла девушку в черный список. Что означает, что она больше не сможет летать самолетами данной авиакомпании по всей сети маршрутов.

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