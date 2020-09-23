В Украине начались военные учения в ответ на российские "Кавказ-2020"

Фото: украинский и британский военные (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В среду, 23 сентября, в Украине начались масштабные военные учения "Объединенные усилия-2020". Это ответ на российские учения "Кавказ-2020", которые проводятся вблизи украинской границы.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Сегодня в Николаевской области начался первый этап учений, участие в которых, кроме украинских военных, примут подразделения стран-членов НАТО, в частности, Соединенных Штатов Америки и Британии. В министерстве подчеркивают, что учения проходят в уникальном формате.

"Их цель - практическое выполнение заданий в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений ВСУ и государств-партнеров", - пояснили в Минобороны.

Кроме того, на территории страны развернут систему Управления территориальной обороны и задействуют свыше 7 тысяч резервистов. Подразделения терробороны отработают схемы взаимодействия с другими силовыми ведомствами.

Отмечается, что военные учения "Объединенные усилия-2020" пройдут во всех областях Украины.

Напомним, 21 сентября Россия начала военные учения "Кавказ-2020".

В рамках военных учений "Кавказ-2020" россияне заблокировали морские подходы к оккупированному Крыму.

Как отмечал секретарь СНБО Алексей Данилов, Украина пристально следит за российскими военными учениями "Кавказ-2020".