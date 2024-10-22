Задля уникнення можливих конфліктів. Організатори "Євробачення" оголосили нові правила конкурсу

Що відомо про нові правила "Євробачення"

Так, організатори масштабного заходу повідомили, що у наступному році буде створений окремий простір для всіх учасників. Там вони зможуть усамітнитися, і туди не матимуть доступу представники преси.

Схоже, що це нововведення з'явилося на тлі скандалу з виконавцем з Нідерландів Йостом Кляйном. Як відомо, він посварився з журналістами, коли йшов до "зеленої кімнати". Артист попросив не знімати його, проте його прохання проігнорували, після чого він замахнувся рукою. Це призвело до дискваліфікації.

Наступне нововведення пов'язане з аполітичністю конкурсу. Організатори створять кодекс поведінки для всіх музикантів, який вимагатиме політичного нейтралітету під час виступів на сцені.

Керівник конкурсу Бакель Вальден розповів, що цей крок необхідний для того, аби всі могли почуватися в безпеці, а між делегаціями не виникало суперечок.

Минулого року деякі виконавці намагалися демонструвати прихильність до Палестини за допомогою своїх сценічних костюмів, а один із запрошених гостей взагалі з'явився на сцені з арафаткою. Це відбулося на тлі протестів у Мальме проти участі Ізраїлю в конкурсі, через що ізраїльська представниця була змушена перебувати під охороною та покидати готель лише у разі крайньої необхідності.

Нагадаємо, "Євробачення 2025" відбудеться у Швейцарії після перемоги Nemo з піснею "The Code". Перший півфінал пройде 13 травня, другий - 15, а фінал - 17 травня. Це буде 69-й міжнародний пісенний конкурс. Україна цього року зайняла третє місце з піснею "Teresa Maria", яку виконали Jerry Heil і alyona alyona.