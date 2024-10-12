15 нових українських пісень, які освіжать вас плейлист. Влаштуйте музичні вихідні
Другий тиждень жовтня виявився щедрим на прем'єри, українські артисти представили чимало нових пісень. І серед них ви точно можете знайти щось для свого плейлиста.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 15 свіжих треків, які варто послухати вже зараз.
Оля Полякова - "Жінка з цікавим минулим"
Ця пісня стала маніфестом для дорослих жінок, які прагнуть показати,
що у них попереду ще багато можливостей, незалежно від обставин та віку. Полякова зазначила, що хоче, аби цей трек надихав жінок приймати свої минулі досвіди та помилки, і використовувати їх для свого зростання.
Discollusion - "FCK This World"
Після шаленого успіху треку "Stay Home" і випуску "Boom", український дует, який часто порівнюють з Twenty One Pilots, випускає новий сингл, який поєднує жанри альтернатива, альтернативний рок і психоделічний поп.
Маша Кондратенко - "Дим"
Цей кліп і пісня - дуже особиста робота про розчарування та чесна розповідь, що сьогодні відгукується багатьом українцям, у яких осінь забрала спокій, плани на майбутнє, землю під ногами, життя
MONATIK і TUMAZAR - "Мила не плач"
Молодий співак і популярний репетитор з англійської мови з TikTok став підопічним Діми Монатіка у проекті "Неймовірні дуети". Зірковий артист обрав хлопця серед багатьох учасників завдяки яскравому стилю та харизмі. У результаті спільної колаби вони написали "пісню-підтримку всім, хто вимушено виїхав".
KOLA - "Титанік"
Слова "ти без мене - Титанік, і точно не вирулиш на поворотах" - не просто метафора, це історія про любов, яка перемагає всі життєві негаразди.
Анна Трінчер & CHEEV - "Не знаю"
Це трек-маніфест створений на основі власного життєвого досвіду Влада та Анни. Він занурює слухача у світ почуттів, у якому кохання стикається з тисячами випробувань, демонструючи наскільки непросто знайти шлях один до одного після пережитих травм.
alyona alyona - "А що буде"
Ця пісня почала народжуватися у Альони ще під час "Євробачення". Артистка сподівається, що трек знайде відгук у серцях українців, і ми всі відчуємо бажання залишити після себе якомога більше світла і добра.
"Нехай ця пісня стане для вас натхненням і нагадуванням про те, як важливо творити добро й робити цей світ кращим", - коментує вона.
SKYLERR - "Лілії"
Нова пісня артистки присвячений моментам, коли закоханість охоплює тебе з першого погляду.
Yurcash - "Мойдодир"
Ця пісня була записана ще перед початком повномасштабної війни з нашим одвічним ворогом. З цієї причини вона і лягла пилитись в шухляду. Але все ж Юрій Юрченко вирішив випустити її зараз - на честь 20-річчя гурту, "коли вже трішки оговтались і віримо, що все мине, а музика вічна".
ЗАЛІСКО - "Ти народиш мені сина"
У новій пісні і кліпі заслужений артист закликає українців любити, кохатись і народжувати.
Також наполегливо пропонуємо вам послухати наступні нові треки від українських виконавців:
DREVO - "Де би де би"
Кімната Гретхен - "Зламалось"
Krechet - "Michael J"
KOVA.LSKA і MONATIK - "кохаєш?"
Схожа - "Піони"
До слова, раніше стало відомо, що українка Таню Муіньо зняла кліп для південнокорейської поп-зірки.
Окрім цього, нещодавно зірка "Голосу країни" вийшла заміж.