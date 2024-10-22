Во избежание возможных конфликтов. Организаторы "Евровидения" объявили новые правила конкурса

Что известно о новых правилах "Евровидения"

Так, организаторы масштабного мероприятия сообщили, что в следующем году будет создано отдельное пространство для всех участников. Там они смогут уединиться, и туда не будут не смогут пройти представители прессы.

Похоже, это нововведение появилось на фоне скандала с исполнителем из Нидерландов Йостом Кляйном. Как известно, он поругался с журналистами, когда шел в "зеленую комнату". Артист попросил не снимать его, однако его просьбу проигнорировали, после чего он замахнулся рукой. Это привело к дисквалификации.

Следующее новшество связано с аполитичностью конкурса. Организаторы создадут кодекс поведения для всех музыкантов, который потребует политического нейтралитета во время выступлений на сцене.

Руководитель конкурса Бакель Вальден рассказал, что этот шаг необходим для того, чтобы все могли чувствовать себя в безопасности, а между делегациями не возникало споров.

В прошлом году некоторые исполнители пытались демонстрировать приверженность Палестине с помощью своих сценических костюмов, а один из приглашенных гостей вообще появился на сцене с арафаткой на руке. Это произошло на фоне протестов в Мальме против участия Израиля в конкурсе, поэтому израильская представительница была вынуждена находиться под охраной и покидать отель только в случае крайней необходимости.

Напомним, "Евровидение-2025" состоится в Швейцарии после победы Nemo с песней "The Code". Первый полуфинал пройдет 13 мая, второй - 15 мая, а финал - 17 мая. Это будет 69-й международный песенный конкурс. В этом году Украина заняла третье место с песней "Teresa Maria", которую исполнили Jerry Heil и alyona alyona.