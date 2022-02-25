ru ua
Пт, 25 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Задержанный под Гостомелем диверсант оказался батюшкой УПЦ МП

Новина українською →
Пятница 25 февраля 2022 09:55
Задержанный под Гостомелем диверсант оказался батюшкой УПЦ МП Диверсант Михаил Павлушенко (коллаж: Styler)
Автор: Styler

Задержанный полицией рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант Михаил Павлушенко, который нелепо пытался выдать себя за украинца, оказался священником УПЦ МП.

На это обратил внимание военный капеллан Антитеррористической операции в 2015-2016 годах протоиерей Константин Холодов в своем Facebook.

"Выродок" Житомирской области. Именно так он себя назвал. Батюшка Московского патриархата Михаил Павлушенко. Задержанный возле Гостомеля корректировщик. Обвиняется в шпионаже и государственной измене. А вы думали, миссия УПЦ МП - проповедь Евангелие?" - написал Холодов.

Задержанный под Гостомелем диверсант оказался батюшкой УПЦ МП

Ранее мы писали, что глава УПЦ МП Онуфрий призвал молиться за украинское войско.

Тем временем, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен нашим военным и правоохранителям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гостомель УПЦ МП
LITE
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога
Спокойствие, только спокойствие: как действовать в состоянии паники – советы психолога