Задержанный под Гостомелем диверсант оказался батюшкой УПЦ МП
Задержанный полицией рядом со сбитым под Гостомелем вертолетом российский диверсант Михаил Павлушенко, который нелепо пытался выдать себя за украинца, оказался священником УПЦ МП.
На это обратил внимание военный капеллан Антитеррористической операции в 2015-2016 годах протоиерей Константин Холодов в своем Facebook.
"Выродок" Житомирской области. Именно так он себя назвал. Батюшка Московского патриархата Михаил Павлушенко. Задержанный возле Гостомеля корректировщик. Обвиняется в шпионаже и государственной измене. А вы думали, миссия УПЦ МП - проповедь Евангелие?" - написал Холодов.
Ранее мы писали, что глава УПЦ МП Онуфрий призвал молиться за украинское войско.
Тем временем, российские оккупанты продолжают сдаваться в плен нашим военным и правоохранителям.