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Российские захватчики сдаются в плен: видео допроса

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Пятница 25 февраля 2022 03:39
Российские захватчики сдаются в плен: видео допроса Фото: российские военные сдаются в плен (structure.mil.ru)
Автор: Styler

Российские военные капитан Михоев и ефрейтор Касаткин из 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Улан-Удэ сдаются в плен Нацгвардии Украины.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Он также опубликовал видео с допросом российских военных, которые уверяют, что они не знали о том, что их направят бомбить Украину.

По словам вражеских бойцов, у них были учения в оккупированном Крыму, где они отрабатывали эвакуацию раненых. Загрузка десанта была в Крыму в поле.

Когда они вылетели, то якобы тоже не знали куда направляются. Их задачей было продолжить учения. Пленники также говорят, что когда десантировались на территории Украины, то еще часа четыре не понимали, где они находятся.

Отметим, украинцам напомнили, чтобы не стать рабами, мы должны прямо сейчас всеми силами поддерживать наших военных, которые защищают нашу страну. Сделать это можно несколькими способами. Например, обратиться к волонтерам и фондам, которые непосредственно коммуницируют с ВСУ и знают, что нужно бойцам прямо сейчас.

Мы также писали о том, что в Укрэнерго опровергли информацию об обязательном отключении электричества ночью. Кроме того, они назвали это фейком и призвали ответственно использовать электроэнергию.

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