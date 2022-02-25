ru ua
Пт, 25 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Затриманий під Гостомелем диверсант виявився батюшкою УПЦ МП

Новость на русском →
П'ятниця 25 лютого 2022 09:55
Затриманий під Гостомелем диверсант виявився батюшкою УПЦ МП Диверсант Михайло Павлушенко (колаж: Styler)
Автор: Styler

Затриманий поліцією поряд зі збитим під Гостомелем гелікоптером російський диверсант Михайло Павлушенко, який недолуго намагався видати себе за українця, виявився священником УПЦ МП.

На це звернув увагу військовий капелан Антитерористичної операції у 2015-2016 роках протоієрей Костянтин Холодов у своєму Facebook.

"Виродок" Житомирської області. Саме так він себе назвав. Батюшка Московського патріархату Міхаїл Павлушенко. Затриманий біля Гостомеля корегувальник. Звинувачується у шпигунстві та державній зраді. А ви думали, місія УПЦ МП - проповідь Євангеліє?" - написав Холодов.

Затриманий під Гостомелем диверсант виявився батюшкою УПЦ МП

Раніше ми писали, що глава УПЦ МП Онуфрій закликав молитися за українське військо.

Тим часом російські окупанти продовжують здаватися в полон нашим військовим та правоохоронцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гостомель УПЦ МП
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога