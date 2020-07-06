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Задержанной в Афинах украинке позволили пересечь границу Шенгена

STYLERЖизнь    06.07.2020 - 15:36
Задержанной в Афинах украинке позволили пересечь границу Шенгена
Украинке в Афинах позволили пересечь Шенгенскую зону (коллаж: РБК-Украина)

Задержанную украинку в Афинах пустили в Грецию

Украинке Анне Левковской, которую задержали в аэропорту Афин вместе с 16 другими гражданами, местные власти разрешили въехать в Грецию. Ей сделали исключения поскольку она является студенткой университета Франции.

Девушка отметила, что ее впустили в Грецию, где она может оставаться на законных основаниях до 90 дней. При этом представитель французской полиции в Греции сказал, что без долгосрочной визы во Францию ее не пустят. Об этом Анна написала на своей странице в Facebook.

Она также заявила, что в изоляторе еще находится 16 украинцев, среди которых двое детей. При этом сегодня должно уже быть понятно, смогут ли они улететь завтра, 7 июля.

Анна рассказала, что у нее при себе был студенческий билет магистерской программы университета в ЕС, расписание занятий, а также скан контракта на оплату. Она подчеркнула, что ее программа модульная и не требует постоянного проживания в конкретной стране.

В Посольстве Украины в Греции рассказали "Европейской правде", что Левковской сделали исключение как студентке на основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката.

В данное время консул также ведет работу в отношении других граждан Украины, которые уже вторую ночь находятся в полицейском изоляторе в Афинах.

Ранее задержанные украинцы рассказали, в каких ужасных условиях их держат в аэропорту в Афинах.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины украинцышенгенская зона
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