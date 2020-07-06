Затриманій в Афінах українці дозволили перетнути кордон Шенгену

Українці в Афінах дозволили перетнути Шенгенську зону (колаж: РБК-Україна)

Затриману українку в Афінах пустили в Грецію

Українці Анні Левківській, яку затримали в аеропорту Афін разом з 16 іншими громадянами, місцева влада дозволила в'їхати в Грецію. Їй зробили виключення оскільки вона є студенткою університету Франції.

Дівчина зазначила, що її впустили в Грецію, де вона може залишатися на законних підставах до 90 днів. При цьому представник французької поліції в Греції сказав, що без довгострокової візи до Франції її не пустять. Про це Анна написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона також заявила, що в ізоляторі ще знаходиться 16 українців, серед яких двоє дітей. При цьому сьогодні має вже бути зрозуміло, чи зможуть вони полетіти завтра, 7 липня.

Анна розповіла, що у неї при собі був студентський квиток магістерської програми університету в ЄС, розклад занять, а також скан контракту на оплату. Вона підкреслила, що її програма модульна і не вимагає постійного проживання в конкретній країні.

У Посольстві України в Греції розповіли "Європейській правді", що Левківській зробили виняток як студентці на підставі клопотання посольства і залученого адвоката.

Зараз консул також веде роботу щодо інших громадян України, які вже другу ніч знаходяться в поліцейському ізоляторі в Афінах.

Раніше затримані українці розповіли, в яких жахливих умовах їх тримають в аеропорту в Афінах.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук