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В Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии (фото, видео)

STYLERПроисшествия    05.07.2020 - 14:42
В Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии (фото, видео)
Украинцы в Афинах провели сутки в изоляторе из-за визы (коллаж: РБК-Украина)

Украинцы в Афинах вынуждены были провести ночь в антисанитарии и без еды

Украинцы в Афинах провели сутки в изоляторе из-за отсутствия визы. В аэропорту столицы Греции задержали украинцев, которые прилетели сюда из Киева. Людей не предупредили, что для въезда в страну им нужны визы. Об этом рассказала одна из задержанных пассажиров – Мария Чайкина.

"Нас никто не предупредил, что нужна виза, авиакомпания не предупреждала и всех пустили на борт, здесь задержали два рейса – Ryanair и Wizz Air. Консул сказал, что ничем помочь не может", – рассказала девушка.

Как рассказывает туристка, рейс из Киева в Афины состоялся в субботу вечером. Но уже во время паспортного контроля им запретили въезд в страну. Позже украинцев отвезли в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Всех их, в том числе детей, разместили в камерах.

В Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии (фото, видео)

В Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии (фото, видео)

В Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии (фото, видео)

В Афинах украинцев держали в изоляторе без еды и в антисанитарии (фото, видео)

Украинцы в Афинах провели сутки в изоляторе из-за визы (фото: "Сегодня")

В антисанитарии и без еды люди провели всю ночь. Видео опубликованы на сайте "Сегодня".

Стоит напомнить, что границы Европейского союза для украинцев закрыты с 17 марта. После ослабления карантина страны Щенгенской зоны не открыли свои границы для Украинцев из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Ранее мы писали, что ждет украинцев на заграничных курортах и где их принимают.

Также мы сообщали, что Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины ГрецияАфины
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