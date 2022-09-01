"Задания простые": Андрей Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов, рассказал, что стал пилотом ударного дрона Punisher.
Об этом он заявил во время интервью в Вене, где состоялся его благотворительный концерт.
По словам артиста, благодаря волонтерам ему удалось приобрести боевой дрон Punisher (Каратель). В частности, музыкант прошел курс обучения и стал его пилотом.
"Я был водителем экипажа, который доставлял лекарства на деоккупированные территории. Мы не принимали участия в боевых столкновениях. Впоследствии я приобрел за средства волонтеров боевой дрон и научился", - рассказал Хлывнюк.
Также он отметил, что его благотворительный фонд занимается приобретением дронов Punisher и обучением экипажей для боевых частей.
"Я сделал благотворительный фонд, который занимается закупкой этих дронов. Задачи очень простые - разведка дает нам цели, и мы эти цели обезвреживаем, вот и все", - добавил он.
Андрей Хлывнюк стал пилотом ударного дрона Punisher (instagram.com/andriihorolski)
Раньше Хлывнюк показывал, как поднимает боевой дух себе и собратьям.
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