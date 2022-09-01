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"Задания простые": Андрей Хлывнюк заявил, что стал пилотом ударного дрона "Каратель"

Андрей Хлывнюк стал пилотом дрона (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк, который сейчас защищает Украину от российских оккупантов, рассказал, что стал пилотом ударного дрона Punisher.

Об этом он заявил во время интервью в Вене, где состоялся его благотворительный концерт.

По словам артиста, благодаря волонтерам ему удалось приобрести боевой дрон Punisher (Каратель). В частности, музыкант прошел курс обучения и стал его пилотом.

"Я был водителем экипажа, который доставлял лекарства на деоккупированные территории. Мы не принимали участия в боевых столкновениях. Впоследствии я приобрел за средства волонтеров боевой дрон и научился", - рассказал Хлывнюк.

Андрей Хлывнюк стал пилотом ударного дрона Punisher (instagram.com/andriihorolski)

Также он отметил, что его благотворительный фонд занимается приобретением дронов Punisher и обучением экипажей для боевых частей.

"Я сделал благотворительный фонд, который занимается закупкой этих дронов. Задачи очень простые - разведка дает нам цели, и мы эти цели обезвреживаем, вот и все", - добавил он.

Андрей Хлывнюк стал пилотом ударного дрона Punisher (instagram.com/andriihorolski)

Раньше Хлывнюк показывал, как поднимает боевой дух себе и собратьям.

Также мы писали, что фронтмен группы Бумбокс попал под минометный обстрел.

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Андрей Хлывнюк