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"Завдання прості": Андрій Хливнюк заявив, що став пілотом ударного дрона "Каратель"

Андрій Хливнюк став пілотом дрона (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який зараз захищає Україну від російських окупантів, розповів, що став пілотом ударного дрона Punisher.

Про це він заявив під час інтерв'ю у Відні, де відбувся його благодійний концерт.

За словами артиста, завдяки волонтерам йому вдалося придбати бойовий дрон Punisher (Каратель). Зокрема, музикант пройшов курс навчання та став його пілотом.

"Я був водієм екіпажу, який доставляв ліки на деокуповані території. Ми не брали участі у бойових зіткненнях. Згодом я придбав за кошти волонтерів бойовий дрон і навчився", - розповів Хливнюк.

Андрій Хливнюк став пілотом ударного дрона Punisher (instagram.com/andriihorolski)

Також він зазначив, що його благодійний фонд займається придбанням дронів Punisher та навчанням екіпажів для бойових частин.

"Я зробив благодійний фонд, який займається закупівлею цих дронів. Завдання дуже прості - розвідка дає нам цілі, і ми ці цілі знешкоджуємо, от і все", - додав він.

Андрій Хливнюк став пілотом ударного дрона Punisher (instagram.com/andriihorolski)

Раніше Хливнюк показував, як піднімає бойовий дух собі та побратимам.

Також ми писали, що фронтмен гурту Бумбокс потрапив під мінометний обстріл.

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Андрій Хливнюк