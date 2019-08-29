Зачетная дудка: Лобода удивила поклонников своим внешним видом

Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали
Светлана Лобода готовится к выходу нового клипа и альбома, и пока радует своих поклонников новыми фотографиями. Но ее часто критикуют пользователей сети. Так получилось и на этот раз, после того, как она выставила снимки в Instagram.
Популярная украинская певица позировала в откровенном синем наряде, который демонстрировал ее оголенные ноги и живот.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи сети также оставили свои комментарии под данными снимками.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".
Ранее сообщалось о том, что Лобода "зажгла" на столе в ресторане во Франции на острове Святой Маргариты.