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Зачетная дудка: Лобода удивила поклонников своим внешним видом

Новости » Жизнь   

Певица выставила новые фотографии в сети, но их раскритиковали

Светлана Лобода готовится к выходу нового клипа и альбома, и пока радует своих поклонников новыми фотографиями. Но ее часто критикуют пользователей сети. Так получилось и на этот раз, после того, как она выставила снимки в Instagram.

Популярная украинская певица позировала в откровенном синем наряде, который демонстрировал ее оголенные ноги и живот.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи сети также оставили свои комментарии под данными снимками.

  • Зачетная дудка;
  • Не нравится;
  • Стремная;
  • Никакая! После предательства Украины;
  • Светик, ты как всегда очаровашка!!!
  • Если прическу изменить, то вообще супер;
  • Ноги сдвинь;
  • Ну теперь для всех девушек на всех вечеринках это прям подъем на первых нотах и цыганочка с выходом;
  • Послушала песню Пугачевой и послушала Лободу, Лободе не стоит позориться;
  • Светлана! Вы очень красивая, талантливая певица, но одежда увы не идеально смотрится на вашем фоне;
  • Вот не понимаю я ваш стиль. Может это высокая мода;
  • Жду, когда совсем разденитесь;
  • Такая яркая певица, но стилиста нужно поменять, попробуйте стилиста Кэти Топурия. Вам очень подойдет.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Лобода опозорилась на концерте в России после того, как спела песню Аллы Пугачевой "Живи спокойно, страна!".

Ранее сообщалось о том, что Лобода "зажгла" на столе в ресторане во Франции на острове Святой Маргариты.

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