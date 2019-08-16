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Ужин перетек в дискотеку: Лобода "зажгла" на столе в ресторане Франции (видео)

STYLERПерсоны    16.08.2019 - 15:27
Ужин перетек в дискотеку: Лобода "зажгла" на столе в ресторане Франции (видео)
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода отличилась горячими танцами в ресторане

Светлана Лобода, которая сейчас находится на отдыхе в Монако, решила устроить горячую дискотеку прямо в ресторане, где она ужинала с друзьями. Скандальная певица отправилась ужинать в ресторан La guerite, который находится на острове Святой Маргариты, но одной едой не ограничилась. Она взобралась на стол и станцевала под свой хит "Суперзвезда". Об этом сообщает издание Super.ru.

"Сразу же после шоу певица в компании своей команды и друзей отправилась в ресторан La guerite, что на острове Святой Маргариты неподалеку от Канн. Ужин плавно перетрек в бодрую дискотеку", - сообщает издание.

В ролике можно увидеть, как разгоряченная артистка с бокалом вина "зажигает" в компании друзей.

Отметим, что на своей страничке в Instagram Лобода поделилась фото с этого дня в ресторане. На снимке она позирует со своим другом-дизайнером Бичолой Тетрадзе и его подругой. Светлана подписала кадр лаконично "Люблю вас".

Ужин перетек в дискотеку: Лобода &quot;зажгла&quot; на столе в ресторане Франции (видео)Фото: Светлана Лобода в Монако (instagram.com/lobodaofficial)

К слову, не все поклонники хорошо восприняли танец Лободы на столе. Некоторые написали звезде, что на стол можно было бы не взбираться.

  • На стол можно было и не вставать.
  • Очередной раз доказала, что настоящая ха*лушка дура!
  • Танцуют на столах, а потом обижаются, что в них потом шашлыки кидают на частных вечеринках, Седокова ноет уже, и эта на очереди.
  • И что? Танцует и пусть танцует, вот это сенсация.

Ужин перетек в дискотеку: Лобода &quot;зажгла&quot; на столе в ресторане Франции (видео)

Ужин перетек в дискотеку: Лобода &quot;зажгла&quot; на столе в ресторане Франции (видео)

Скриншот комментариев (instagram.com/super.ru)

Как мы ранее писали, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы.

Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.

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