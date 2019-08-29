Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Співачка виставила нові фотографії в мережі, але їх розкритикували
Світлана Лобода готується до виходу нового кліпу і альбому, і поки радує своїх шанувальників новими фотографіями. Але її часто критикують користувачів мережі. Так вийшло і на цей раз, після того, як вона виставила знімки в Instagram.
Популярна українська співачка позувала у відвертому синьому вбранні, який демонстрував її оголені ноги і живіт.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Користувачі мережі також залишили свої коментарі під цими знімками.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".
Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.