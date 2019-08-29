Залікова дудка: Лобода здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом

Світлана Лобода готується до виходу нового кліпу і альбому, і поки радує своїх шанувальників новими фотографіями. Але її часто критикують користувачів мережі. Так вийшло і на цей раз, після того, як вона виставила знімки в Instagram.

Популярна українська співачка позувала у відвертому синьому вбранні, який демонстрував її оголені ноги і живіт.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Користувачі мережі також залишили свої коментарі під цими знімками.

Залікова дудка;

Не подобається;

Стрьомна;

Ніяка! Після зради України;

Свєтік, ти як завжди очаровашка!!!

Якщо змінити зачіску, то взагалі супер;

Ноги зруш;

Ну тепер для всіх дівчат на всіх вечірках це прям підйом на перших нотах і циганочка з виходом;

Послухала пісню Пугачової і послухала Лободу, Лободі не варто ганьбитися;

Світлана! Ви дуже красива, талановита співачка, але одяг на жаль не ідеально виглядає на вашому тлі;

От не розумію я ваш стиль Може це висока мода;

Чекаю, коли зовсім роздягнетеся;

Така яскрава співачка, але стиліста потрібно поміняти, спробуйте стиліста Кеті Топурія. Вам дуже підійде.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Лобода зганьбилася на концерті в Росії після того, як заспівала пісню Алли Пугачової "Живи спокійно, країна!".

Раніше повідомлялося про те, що Лобода "запалила" на столі в ресторані у Франції на острові Святої Маргарити.