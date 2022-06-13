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Зачем на самом деле приносят продукты за умерших в храм: священник рассказал правду

Зачем в храм приносить продукты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно на поминальные дни люди несут в храм продукты. Умершие нуждаются в молитве и милостыне за них. Именно такой милостыней и являются те продукты и деньги, которые человек приносит на панихиду.

Об этом сообщил клирик Игумен Савватий в Facebook.

Поминальные дни дают возможность верующим вспомнить всех своих умерших родственников и близких людей, помолиться за упокой их душ, подумать о том, что они сделали и поблагодарить их за все.

Священник говорит, что умершие не нуждаются в продуктах питания. Однако, они нуждаются в милостыне за них.

По словам клирика, даже лучше если эту помощь человек отдадите кому-то по дороге в храм и поможете конкретному человеку.

"В подтверждение этого мы имеем много поучительных примеров житий святых. Так среди поучений "пролога" мы читаем, что игуменья Афанасия завещала сестрам своего монастыря делать трапезу для нищих и нуждающихся в течение 40 дней после собственной смерти. Но сестры не вняли повелению. Тогда святая в сопровождении двух ангелов сама явилась во сне нескольким сестрам и сказала: "Неужели не знаете вы, что милостыня и молитвы священников умилостивляют Бога. Если души усопших грешны, то благодаря этому Господь прощает им греха. А если души чисты от грехов, то благотворительность служит для спасения душ благотворителей", - написал Игумен Савватий.

Также он призвал прислушаться к этим словам и вспоминать усопших в своих молитвах и творить за них дела милостыни нуждающимся людям.

Что можно нести в церковь для поминовения близких:

  • хлеб;
  • хлебобулочные изделия;
  • крупа;
  • мука;
  • сахар;
  • конфеты;
  • фрукты;
  • растительное масло.

Что нельзя приносить в церковь для поминовения: мясные продукты.

Ранее мы сообщали, можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь.

Также, нужно ли завешивать зеркала, когда в доме кто-то умер.

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