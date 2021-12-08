ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь: в ПЦУ опровергли миф

Новина українською →
Среда 08 декабря 2021 19:34
Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь: в ПЦУ опровергли миф Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Во время менструации женщинам можно заходить в церковь, присутствовать на служении и касаться святынь и икон.

Об этом рассказали на странице Православной церкви Украины.

Так, отмечается, что месячные – не грех, в отличие от лихих помыслов, позорных поступков и зависти.

В частности, миф о том, что женщине во время критических дней нельзя входить в церковь, распространяют люди без богословского образования.

Также в ПЦУ опровергают предрассудки, и приводят цитаты из священных писаний: "От апостола Павла мы знаем, что "всякое творение Божие хорошо" (1 тим. 4: 4)".

Кроме того, женский организм не может стать "нечистым" из-за естественных физиологических процессов, которые заложены в основу его организма.

"Сам Спаситель говорил, что единственным источником нашей скверны становится то, что исходит из человеческого сердца - лихие помыслы, позорные поступки, зависть и прочее зло (Мк. 7: 20-23)", - отмечают в церкви.

Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь: в ПЦУ опровергли миф

Можно ли женщинам во время менструации ходить в церковь (GettyImages)

В ПЦУ объясняют, что "нечистым" называли людей, которые либо не соблюдали гигиенических норм, или имели заразную и опасную для других болезнь.

Однако в XXI веке имеется большое количество различных гигиенических средств, которые женщины могут применять во время месячных, поэтому считать их "нечистыми" нет оснований.

К тому же в ПЦУ цитируют священномучеников и святителей прошлых веков, которые считали, что "естественное очищение не презренно перед Богом".

Ранее мы сообщали, что в ПЦУ рассказали о курении табака.

Также мы писали, что в ПЦУ рассказали, нужно ли завешивать зеркала, когда в доме кто-то умер.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПЦУ
LITE
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой
Лучшая альтернатива чебурашкам: стилист показала, какие дубленки в тренде этой зимой