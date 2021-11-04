В ПЦУ рассказали, нужно ли завешивать зеркала, когда в доме кто-то умер
В Православной церкви Украины рассказали, про одну из самых популярных в нашей стране "поминальной" традиции, когда после смерти близкого человека дома завешивают все зеркала. По словам ПЦУ, это просто обычное суеверие, которое не имеет ничего общего с православной верой.
Об этом ПЦУ заявила на своей странице в Facebook.
"Завешивание зеркал является обычным предрассудком, который никак не полезен для души - ни умершего, ни того, кто доверяет таким предрассудкам. Ведь такие "традиции" подменяют в сознании человека православную веру суеверием, оккультным восприятием действительности", - заявили в ПЦУ.
Отметим, что традиция завешивать зеркала в доме, где находится умерший, распространена в разных культурах и странах.
В ПЦУ рассказали, что данная традиция основывается на суеверном страхе перед "магическими" свойствами зеркал, которые издавна ассоциируются с гаданиями, "общением" с духами и открытием "дверей" в "потусторонние миры".
Напомним, в ПЦУ также рассказали, могут ли православные праздновать Хэллоуин.
По мнению священнослужителей, "праздник монстров и нечисти", который заимствовали из западной культуры, украинцы редко воспринимают всерьез - это больше повод повеселиться и развлечься.
Но несмотря на это украинцы должны всегда чувствовать ответственность за то, что происходит вокруг, и за свои собственные поступки.
Ранее православный священник Алексей Филюк назвал иконы, которые обязательно должны быть дома у каждого православного христианина. При этом необязательно увешивать ими весь дом.