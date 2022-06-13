Навіщо насправді приносять продукти за померлих до храму: священик розповів правду

Поминальні дні дають можливість віруючим згадати всіх своїх померлих родичів і близьких людей, помолитися за упокій їхніх душ, подумати про те, що вони зробили та подякувати їм за все.

Священик каже, що померлі не мають потреби у продуктах харчування. Однак, вони потребують милостині за них.

За словами клірика, навіть краще якщо цю допомогу людина віддасте комусь по дорозі в храм і допоможете конкретній людині.

"У підтвердження цього ми маємо багато повчальних прикладів житій святих. Так серед повчань "Прологу" ми читаємо, що ігуменя Афанасія заповідала сестрам свого монастиря робити трапезу для жебраків та нужденних протягом 40 днів після власної смерті. Але сестри не послухали повеління. Тоді свята у супроводі двох ангелів сама з’явилася уві сні декільком сестрам і сказала: "Невже не знаєте ви, що милостиня та молитви священиків вмилостивляють Бога. Якщо душі спочилих грішні, то завдяки цьому Господь прощає їм гріха. А якщо душі чисті від гріхів, то благодійність служить для спасіння душ благодійників", - написав Ігумен Саватій.

Також він закликав прислухатися до цих слів та згадувати спочилих у своїх молитвах та творити за них справи милостині нужденним людям.

Що можна нести до церкви для поминання близьких:

хліб;

хлібобулочні вироби;

крупи;

борошно;

цукор;

цукерки;

фрукти;

рослинну олію.

Що не можна приносити до церкви для поминання: м'ясні продукти.