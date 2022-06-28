Вот зачем в стиральной машине 3 лотка для порошка и что будет, если их перепутать

На каждом отсеке есть отметки, на которых обозначены цифры, звездочка или же цветок. Все зависит от марки стиральной машины.

Эти знаки должны напоминать вам, что именно в них добавлять при стирке белья, и в какое время.

Арабская цифра 1 или римская І или буква "А"

Этот отсек предназначен для предварительной стирки или замачивания белья. Он - первый среди лотков. Его обычно используют для очень грязного белья, или если надо вывести старые пятна.

Если добавить туда порошок, надо обязательно использовать специальный режим, или нажать кнопку "Предварительная стирка". Тогда процесс займет больше времени, однако ваше белье будет чище.

Во второй отсек также надо добавлять порошок, ведь стирка происходит в два этапа

Буква "В" или цифра II (2)

Когда же вы хотите быстро постирать не сильно загрязненные вещи, достаточно добавить порошок в основной, средний отсек.

Им пользуются чаще всего при стирке, и он, обычно, самый большой по размеру.

Звездочка или цветок

Таким значком маркируют лоток для кондиционера. Его добавляют, когда хотят дополнительной мягкости или аромата для постиранного белья, например для банных полотенец.

Его надо наливать до стирки или во время нее - до того, как стиральная машинка начнет набирать воду для ополаскивания. В противном случае, средство не попадет в барабан.

Если перепутать отсеки кондиционера и порошка, то машинка постирает вещи с кондиционером, а прополощет с порошком. В таком случае вам надо будет стирать снова.