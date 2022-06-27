ru ua
Пн, 27 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гениальные способы быстро убрать в доме, о которых вы можете не догадываться

Новина українською →
Понедельник 27 июня 2022 18:02
Гениальные способы быстро убрать в доме, о которых вы можете не догадываться Фото: Как убрать дом очень быстро (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Порой уборка в доме занимает не меньше сил, чем тренировка в спортзале, а уж сколько времени занимает наведение порядка в доме. Но существуют простые и поэтому очень гениальные способы ускорить этот не слишком приятный для большинства людей процесс.

Как апгрейдить процесс уборки - читайте ниже в нашем материале Styler.

Налет на раковине и кране

Специалисты говорят, если на металлической кухонной раковине (кране) постоянно образуется белый или желтоватый налет от жесткой воды - обильно смочите чистую сухую тряпку в обычном пищевом уксусе и сделайте из нее "компресс". Надо обернуть тряпкой "самые тяжелые" места и оставить на час.

Когда уберете тряпку, тщательно смойте уксус с помощью щетки или твердой губки и теплой воды. Ваш кран и раковина засияют чистотой.

Отбеливаем одежду

В этом нам поможет обычная пищевая сода. Просто добавьте чашку соды к стиральному порошку и ваше светлое постельное белье и одежда станут значительно ярче и чище.

Жирные пятна на ковре

Смешайте четыре части медицинского спирта с одной частью соли и вотрите смесь в пятно. Дайте высохнуть, а затем уберите остатки соли пылесосом.

Чистим текстиль от пятен и шерсти

От пыли, шерсти домашних животных и мелких крошек, что въелись в домашний текстиль (обивка дивана, тканевый абажур, ковер и тому подобное) поможет простой скотч. Приклейте его к поверхностям, требующим чистки на несколько секунд и быстро удалите.

Собираем разбитое стекло

Чтобы собрать мелкие незаметные обломки, возьмите кусочек ржаного хлеба и прижмите его к участку, на котором разбилась посуда. Хлеб соберет все малейшие острые частички.

Избавляемся от бытовых пятен

Пятно от сока можно вывести жидкостью для мытья посуды, растворенной в теплой воде (1 ч. л. на 1 чашку воды). Когда пятно уменьшится, прополощите и высушите поверхность.

Губную помаду выведет жидкость для снятия лака на основе ацетона. Протрите ею пятно, затем смочите его тем же раствором средства для мытья посуды, а в конце сполосните водой.

Свежее пятно от вина поможет вывести простая теплая вода. Если же вино не смывается - пройдитесь по пятну трехпроцентной перекисью водорода.

Чистим микроволновую печь

Поместите равное количество воды и уксуса, а также любой небольшой деревянный предмет (например, зубочистку) в миску, пригодную для использования в микроволновой печи.

Установите максимальную мощность микроволновой печи и поставьте раствор внутрь на 5-10 минут.

Затем вытащите миску, подождите еще несколько минут и протрите внутреннюю часть печи губкой или бумажным полотенцем. Все загрязнения отойдут очень легко.

Ранее мы писали про гениальное средство для чистки чайника, который снимет вековечную накипь без усилий.

Также сообщалось про французский способ мытья стекол, с которым оно будет таким чистым, будто его вообще нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхаки
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь