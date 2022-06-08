Пожалейте свою стиральную машину: классические ошибки, которые делают почти все

Стиральная машина - одно из самых гениальных изобретений человечества. Вы только представьте, каково это-стирать вручную? Это действительно тяжелый изнурительный труд, который вам надо будет делать, если ваша помощница выйдет из строя.

Мы собрали самые распространенные ошибки в пользовании стиральной машиной, которые могут ее повредить.

Слишком много моющего средства

Большинство людей думает, что чем больше, тем лучше. Однако это не касается стирки.

Использование слишком большого количества моющего средства в стиральной машине может привести к серьезным проблемам. В частности, речь идет об избытке пены, которая может заблокировать дренаж.

Более того, слишком большое количество моющего средства может заблокировать его поступление к барабану. Таким образом вещи могут остаться грязными.

Избыток пены может навредить стиральной машине (фото: pixabay)

Посторонние предметы в барабане

Второй классической ошибкой является попадание посторонних предметов в барабан из карманов и тому подобное - это одна из самых распространенных причин вызова мастера.

Белье и носки надо стирать в мешках

По статистике, большинство проблем, связанных со стиральной машиной, касаются барабана. Мешок для стирки гарантирует, что после стирки у вас останется такое же количество носков и нижнего белья, которое вы положили в начале.

Главное, что мелкие предметы не попадут в фильтр и не приведут к его засорению.

Кроме того, ваша одежда будет в безопасности, поскольку мелкие детали не будут застревать в барабане и повреждаться.

Носки и нижнее белье нужно стирать в специальном мешке (фото: pixabay)

Надо почаще чистить фильтр

Фильтры в стиральных машинах очень важны. Они собирают все мелочи, которых на самом деле не должно быть, например, монеты, бумажки, жевательные резинки и другие вещи.

Чистить фильтр надо четыре раза в год. Все зависит от интенсивности использования стиральной машины. Если ощущается неприятный запах или машина не выполняет свою работу должным образом, следует чистить фильтр чаще.

Вовремя чистите фильтр (фото: instagram.com) Не кладите слишком много вещей в барабан

Даже если у вас огромная куча грязного белья, не стоит перегружать машину.

Во-первых, одежда будет недостаточно чистой.

Во-вторых, перегрузка машины сокращает срок службы ее деталей.

Конечно, стирать лишь несколько мелких вещей также не вариант, поскольку это не практично.

Идеальная нагрузка такая:

для хлопка и льна загрузите 3/4 машины

для синтетики загрузите 1/2 части машины

для шерсти загрузите 1/3 части машины

Не перегружайте барабан (фото: pexels)

Неправильно установленная стиральная машина

Иногда стиральную машину ломают не наши привычки, а способ ее установки.

Во время последней фазы стирки барабан вращается на высоких оборотах, поэтому машина может трястись. Вот наиболее вероятные причины, почему стиральная машина может "взлетать":

пол не совсем ровный

транспортировочные болты все еще на машине

поломанные подшипники или амортизаторы

Устанавливайте машину правильно (фото: pixabay)

Чистящие средства, которые не предназначены для стиральных машин

В инструкции по эксплуатации сказано, что нельзя использовать моющие средства, кроме тех, которые специально созданы для стиральных машин.

Что произойдет, если использовать средство для ручной стирки или другое мыльное моющее средство? Слишком много пены может сломать машину.

Читайте внимательно инструкцию на стиральном порошке (фото: instagram.com)

Чаще мойте стиральную машину

Если машина начинает плохо пахнуть, большинство из нас игнорирует это, просто добавляет больше моющего средства и старается не оставлять белье в барабане.

Но появление плохого запаха является следствием загрязнения внутренних деталей машины, появления плесени или неисправности некоторых запчастей или функций.

Кроме очистки фильтра, следует также включить режим мытья барабана. Если такой режим отсутствует, вы можете включить обычную стирку при высокой температуре с добавлением уксуса, но без белья внутри.

Поэтому лучше держать дверцу стиральной машины открытой, когда она не используется. Также попробуйте высушить лоток для моющих средств.

Мойте стиральную машину часто (фото: freepik)

Мягкая вода - залог долгой работы стиралки

Все знают, что вода из-под крана вредна для нашего здоровья. Поэтому мы покупаем бутилированную воду, или используем фильтры. Прекрасно, что мы заботимся о своем здоровье. Но кто будет заботиться про стиральную машину?

Жесткая вода ухудшает состояние деталей и качество стирки и приводит к образованию накипи.

Чтобы проверить, насколько жесткая ваша вода, проведите небольшой тест.

Вам понадобится жидкое мыло, вода и прозрачная бутылка. Наполните 1/3 бутылки водопроводной водой. Добавьте несколько капель жидкого мыла, закройте крышку и встряхните бутылку. Если вода становится очень непрозрачной или она имеет молочный цвет, вероятно, у вас жесткая вода.

И наоборот: если на поверхности есть пена, а вода остается прозрачной, у вас мягкая вода.

Если у вас жесткая вода, нужно использовать больше моющего средства.

Не оставляйте выстиранное белье в машине более чем на 12 часов

Иногда нам приходится менять наши планы из-за стирки. Когда случается так, что нам нужно выйти из дома, но стирка еще не закончилась, приходится ждать лишнее время, которого нет.

Однако эксперты говорят, что нет ничего плохого в том, чтобы оставить чистое белье в барабане на несколько часов. "Несколько" часов можно перевести как примерно 8-12 часов, а не недели.

Эксперты утверждают, если вы держите машину в чистоте, чистите барабан и держите дверцу открытой. Неприятного запаха, скорее всего, не будет.

Вовремя вывешивайте белье (фото: freepik)