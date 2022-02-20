Вот зачем на самом деле в тесто добавляют водку: разницу заметите сразу

Водка, ром или коньяк в тесте? Казалось, что может быть абсурднее. Но опытные кулинары знают, на что способен этот необычный ингредиент. Ведь так делали еще наши бабушки.

Об этом пишет Sovkusom .

Нужна всего лишь 1 чайная ложка крепкого алкогольного напитка на 1 кг теста, и вы сразу же почувствуете разницу.

Кулинары советуют для сладкой выпечки использовать ром или коньяк, а для соленой - простую водку.

Оказывается, тесто в водке - залог вкусной и пышной выпечки. Именно спиртное может стать тем секретным компонентом, благодаря которому друзья обзавидуются вашим кулинарным творениям.

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