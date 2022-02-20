Ось навіщо насправді в тісто додають горілку: різницю помітите відразу

Горілка, ром або коньяк в тісті? Здавалося, що може бути абсурдніше. Але досвідчені кулінари знають, на що здатний цей незвичайний інгредієнт. Адже так робили ще наші бабусі.

Про це пише Sovkusom .

Потрібна всього лише 1 чайна ложка міцного алкогольного напою на 1 кг тіста, і ви відразу ж відчуєте різницю.

Кулінари радять для солодкої випічки використовувати ром або коньяк, а для солоної - просту горілку.

Виявляється, тісто в горілці - запорука смачної і пишної випічки. Саме спиртне може стати тим секретним компонентом, завдяки якому друзі позаздрять вашим кулінарним творінням.

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