Вот зачем нужны бантики на женских трусиках. Малоизвестный факт

Когда еще не было резинок

Оказывается, когда-то узелок имел очень практическое применение. Во времена, когда трусики были без резинок.

Традиция восходит к давним временам, когда нижнее белье держала на месте лента, протянутая через кружево верхних люверсов.

То есть этот бантик сперва был завязками, которые держали белье.

Фото: Теперь бантики на трусиках имеют декоративную функцию (voilalevelo.com)

Понять, где перед

Еще одно объяснение гласит, что женщины должны были вставать рано и одеваться еще до рассвета. Поскольку в их распоряжении были только свечи, они не могли много увидеть.

Поэтому этот узел облегчал им задачу - определить, где в трусиках перед.

Функционал утратился, а традиция сохранилась

Когда на нижнем белье появились резинки, этот узел больше не был нужным, но традиция бантиков на трусиках продолжается и по сей день.

Сейчас бантики скорее указывают на женственность и хрупкость. А вместо них часто используют другую отделку: бусинки, бабочки, подвески, цветы и тому подобное.