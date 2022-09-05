Вот зачем нужны бантики на женских трусиках. Малоизвестный факт

На большинстве женских трусиков спереди есть маленький милый бантик. Мы воспринимаем эту деталь, как украшение, но когда-то она имела совсем другой функционал.
Об этом пишет SantePlus.
Оказывается, когда-то узелок имел очень практическое применение. Во времена, когда трусики были без резинок.
Традиция восходит к давним временам, когда нижнее белье держала на месте лента, протянутая через кружево верхних люверсов.
То есть этот бантик сперва был завязками, которые держали белье.
Фото: Теперь бантики на трусиках имеют декоративную функцию (voilalevelo.com)
Еще одно объяснение гласит, что женщины должны были вставать рано и одеваться еще до рассвета. Поскольку в их распоряжении были только свечи, они не могли много увидеть.
Поэтому этот узел облегчал им задачу - определить, где в трусиках перед.
Когда на нижнем белье появились резинки, этот узел больше не был нужным, но традиция бантиков на трусиках продолжается и по сей день.
Сейчас бантики скорее указывают на женственность и хрупкость. А вместо них часто используют другую отделку: бусинки, бабочки, подвески, цветы и тому подобное.
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