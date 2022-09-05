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Ось навіщо потрібні бантики на жіночих трусиках. Маловідомий факт

Фото: Навіщо на трусиках бантики спереду (facebook.com/pantiesbox)
Автор: Світлана Мащенко

На більшості жіночих трусиків спереду є маленький милий бантик. Ми сприймаємо цю деталь, як прикрасу, але колись вона мала зовсім інший функціонал.

Про це пише SantePlus.

Коли ще не було резинок

Виявляється, колись вузол мав дуже практичне застосування. У часи, коли трусики були без резинок.

Традиція сягає давніх часів, коли спідню білизну тримала на місці стрічка, протягнута через мереживо верхніх люверсів.

Тобто цей бантик спершу був зав'язками, які тримали білизну.

Фото: Тепер бантики на трусиках мають декоративну функцію (voilalevelo.com)

Зрозуміти, де перед

Ще одне пояснення говорить, що жінки мали вставати рано і одягатися ще до світанку. Оскільки в їхньому розпорядженні були лише свічки, вони не могли багато побачити.

Тому цей вузол полегшував їм завдання - визначити, де в трусиках перед.

Функціонал втратився, а традиція збереглася

Коли на нижній білизні з'явилися резинки, цей вузол більше не був потрібним, але традиція бантиків на трусиках продовжується й донині.

Зараз бантики швидше вказують на жіночність і тендітність. А замість них часто використовують інше оздоблення: бусинки, метелики, підвіски, квіти тощо.

Раніше ми писали, навіщо в пральній машині 3 лотки для порошку, і що буде, якщо їх переплутати.

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