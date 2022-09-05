Как сделать, чтобы макароны не слипались и не прилипали: секреты итальянцев

Кто лучше разбирается в том, как правильно варить макароны, как не итальянцы? Паста - основа их питания, которая завоевала весь мир, но многие до сих пор не знают, как правильно готовить блюдо.

Правила приготовления макарон

Убедитесь, что вы выбрали качественные макаронные изделия. Хотя они немного дороже других, мало шансов, что они легко прилипнут во время приготовления.

Вскипятите достаточное количество воды. Это часто повторяющаяся ошибка многих людей: слишком много макарон и мало воды! На 100 граммов спагетти нужен литр воды и чайная ложка соли.

Если воды будет недостаточно, крахмал, выделяемый макаронами во время варки, повлечет их прилипание.

Всегда ждите процесса закипания, чтобы окунуть в воду макароны. Если вода еще недостаточно закипела, они могут прилипнуть к кастрюле.

В приготовлении не всегда доверяйте своей интуиции, лучше следуйте инструкциям на упаковке, ведь для каждой консистенции пасты нужно разное время. Иногда может потребоваться добавить одну-две минуты приготовления, в зависимости от вашего вкуса. Но не удлиняйте сильно время приготовления, иначе макароны слипнутся и станут слишком мягкими.

Что не надо делать с макаронами

Их не надо промывать холодной водой. Просто слейте с них воду и смешайте с соусом, в который можно добавить немного жидкости, где эти макароны варились.

Вопреки распространенному мнению, добавлять масло в воду для варки не нужно: она просто останется на поверхности и особого влияния на макароны не сделает.